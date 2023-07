Quentão e pinhão! Feiras de inverno de Curitiba terminam neste sábado

As Feiras Especiais de Inverno, que acontecem nas praças Osório e Santos Andrade, em Curitiba, terminam neste sábado (15). Com opções de bebidas quentes, como o quentão, e roupas da estação, as feiras são uma alternativa para quem busca uma programação para curtir o frio curitibano.

Nas barracas da Praça Osório é possível encontrar peças variadas de artesanato, como artigos de lã, tricô e madeira, além de quentão, pinhão e gastronomia de diversas etnias.

O espaço também conta com produtos criativos. Na barraquinha da artesã Nilcema Ratim, por exemplo, é possível achar “caquinhas de capivara”, que são doces de chocolate.

Horário de funcionamento das feiras de inverno

A Feira de Inverno da Osório pode ser visitada de segunda a sábado, das 10 horas às 21 horas. A feira da Praça Santos Andrade funciona de segunda a sábado, das 10 horas às 20 horas.

