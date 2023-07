Ciclone carrega frio extremo e neve para Santa Catarina. Como fica Curitiba?

Após a passagem do ciclone extratropical no sul do Brasil, a região da serra de Santa Catarina registrou neve na madrugada desta sexta-feira (14). Segundo o Governo do Estado, nevou em pelo menos quatro municípios: Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urupema e Urubici.

Em Bom Jesus da Serra os flocos caíram por volta da 1 hora da madrugada. Já em São Joaquim e Urupema, a neve chegou às 4 horas. Nesses locais, as temperaturas ficaram abaixo de zero.

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, além desses registros, as plantas amanheceram congeladas no Morro das Antenas, em Urupema.

E em Curitiba, vai ter neve?

Para tristeza (ou alegria) dos curitibanos, não vai nevar na capital paranaense. Pelo menos não neste fim de semana.

Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no sábado (15), a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e o litoral devem ter a presença de muitas nuvens.

Apesar das temperaturas continuarem baixas, o sol pode aparecer em alguns momentos do dia. A mínima prevista para Curitiba é de 5ºC e a máxima de 16ºC.

E o frio cotinua no domingo (16), mas sem possibilidade de neve ou geada na Grande Curitiba. Na capital, os termômetros ficam entre 6ºC e 19ºC.

