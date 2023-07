Mudas de árvores cerejeiras do Japão serão distribuidas gratuitamente pela prefeitura de Curitiba, para deixar as ruas e bairros da capital cada vez mais floridos, em tons de rosa. As entregas fazem parte do desafio 100 Mil Árvores e vão ser feitas dos dias 18 a 21 e no dia 24 de julho. Neste mês de julho começa a florada das belas cerejeiras.

O responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, que é onde as mudas são produzidas, Roberto Salgueiro, explica que as mudas de cerejeiras do Japão “são de sementes oriundas das cerejeiras da Praça do Japão, do Jardim Botânico e de outros matrizeiros da cidade de Curitiba”.

Foto: Ricardo Marajó / SMCS.

Jabuticabeiras, ipês e mais mudas

Além das cerejeiras, outras espécies de mudas estarão disponíveis, como jabuticabeiras, cerejeiras nativas, pitangueiras, ingazeiros, palmitos-juçara, dedaleiros, ipês (branco, amarelo e rosa) e pau-ferro. Em cada Regional serão distribuídas 500 mudas de árvores para a população. Veja abaixo a data e o local para retirar sua muda de árvore.

Cada Regional preparou sua programação para a entrega das mudas de árvores. A primeira a distribuir será a Regional Santa Felicidade, na terça-feira (18), a partir das 9h. A distribuição deve terminar rapidamente em cada Rua da Cidadania, por isso a orientação é que os moradores cheguem logo no início das entregas em cada Regional.

Benefícios para o meio ambiente

Novas árvores na cidade trazem benefícios para o meio ambiente, como equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, explica o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

“Por isso, nossa política de ampliação dos plantios é grande aliada nas ações para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre”, afirmou Roloff.

Como plantar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Onde buscar a sua muda

TERÇA-FEIRA (18/7)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 14h)

QUARTA-FEIRA (19/7)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 9h)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir das 9h)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

QUINTA-FEIRA (20/7)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 14h)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (a partir das 14h)

SEXTA-FEIRA (21/7)

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 (a partir das 10h)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa – Centro (a partir das 14h)

SEGUNDA-FEIRA (24/7)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

*A Prefeitura informa que a distribuição vai até o fim dos estoques

