O 18° Festival de Pão Com Bolinho de Curitiba começa nesta terça-feira (21) e vai reunir 50 estabelecimentos, entre bares e restaurantes, até o próximo dia 16 de abril. Todos estarão vendendo o sanduíche ao preço fixo de R$ 19 e há dezenas de receitas diferentes, apostas no sabor e na variedade dos ingredientes típicos de cada casa. .

Pela segunda vez, o Festival de Pão com Bolinho fará parte da programação do mais importante festival de teatro da América Latina, o Festival de Curitiba. A ideia é apresentar a gastronomia típica da cidade aos turistas e levar o movimento a todos os cantos da cidade.

+ Leia mais: Festival de Teatro de Curitiba está chegando; São mais de 350 atrações

Segundo Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta, a novidade deste Festival ficará por conta dos sanduíches que terão nome de peças teatrais, artistas ou espaços culturais de Curitiba. “Além dos sanduíches teremos drinks por R$ 20 que formarão um combo, tornando mais atrativo o evento”, diz ele. Já estão nos cardápios o Fantasma da Ópera, o Trem da Noite, Romeu (que faz par com o drink Julieta), A vida como ela é, Sonho de uma noite de Verão, Anjo Caído, entre outros.

A Curitiba Honesta também está lançando uma mostarda com mel comemorativa aos 330 anos de Curitiba. O produto estará à venda na loja Lembranças de Curitiba, em frente à Ópera de Arame, e também em outros pontos da cidade, como Mercado Municipal.

“O Festival de Curitiba quer movimentar e celebrar a cultura e a arte de todas as formas na cidade. A iniciativa do Curitiba Honesta em promover o Festival do Pão com Bolinho durante o período vai ao encontro da nossa proposta. É o teatro entrando de certa forma dentro dos bares. Além disso, durante o Festival de Curitiba o movimento nos bares, restaurantes e hotéis de Curitiba aumenta, conforme aponta o Curitiba Convention & Visitors Bureau. Esse é o segundo ano da nossa parceria que vem rendendo ótimos resultados para Curitiba e, também, para a economia criativa da região”, explica Fabíula Passini, uma das diretoras do Festival de Curitiba.

+ Veja mais: A ferro e fogo reúne 30 assadores de churrasco em evento open food em Curitiba

Confira a descrição de todos os sanduíches participantes, bem como as fotos produzidas pelo fotógrafo Gean Cavalheiro.

A OSTRA BÊBADA

Bolinho de peixe, molho tártaro especial da casa, alface e cebolinha verde servido no pão francês. Com + 20 reais leva o drink Maracutaia: Maracujá, cataia, Steinhaeger Honig (de mel) Doble W, açúcar e gelo.

Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro- (41) 3322-0940. Terça a sábado das 11 às 23h. Domingo das 11h às 17h. @aostrabebada

AQUARIUS

Bolinho de carne temperado, queijo prato derretido, molho barbecue e folhas frescas de manjericão, servido no pão crocante. Acompanha batatas smiles.

Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri – (41) 3018-6880. Segunda a domingo 24hs. @aquariuscuritiba

BARBARAN

Bolinho de carne tradicional do Barbaran, queijo coalho maçaricado, geleia de pimenta, folhas de rúcula e cebola roxa, servido no pão francês.

Alameda Augusto Stellfeld, 799 – Centro – (41) 3322-2912. Terça a quinta das 18h às 23h30. Sexta das 17h30 à 0h. Sábado 12h à 0h. Domingo das 16h às 22h. @barbaran_ucrania

BARONEZA

Bolinho de carne moída especial (180g) com temperado com sal, alho e chimichurri, queijo muçarela, alface e tomate servido no pão francês. Acompanha fritas e maionese artesanal verde de alho.

Com + 20 reais leva o drink “Fora do Trilho”: Maracujá, conhaque, açúcar e gelo.

Rua: Conselheiro Carrão, 279 – Juvevê – (41) 3352-9327. Segunda a sábado das 16h às 23h. Domingo das 16h às 22h. @barbaroneza

BOM SCOTCH

Bolinho bovino com temperos caseiros, bacon tostado, queijo derretido, maionese caseira de alho, alface e tomate, servido no pão cervejinha.

Com + 20 reais leva o drink “Canela citrus”: Steinhager Doble W, refrigerante citrus, canela em pau e gelo

Rua Morretes, 347 – Agua Verde – (41) 3015-6612. Terça a sexta feira das 17h à 0h. Sábado das 11h30 à 01h. Domingo das 16h à 0h. @bomscotch

BOTECO DA ORDEM

Bolinho bovino elaborado com carne de costela e feito grelhado, queijo muçarela, bacon, cebola crispy, maionese artesanal de alho e cebolinha verde, servido no pão francês tostado na chapa

Com + 20 reais leva o drink “Mara-vilhoso”: Maracujá, suco de limão, Steinhager Honig (com mel) Doble W, açúcar e gelo.

Avenida Trajano Reis, 12 – Largo da Ordem. Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 11h às 23h. @botecodaordem

BOTECO DO BOLACHA

Bolinho bovino elaborado com blend de costela e temperado com condimentos especiais, queijo muçarela derretido, maionese especial da casa e cheiro verde, servido no pão d`agua.

Com + 20 reais leva o drink “Hamlet”: Steinhaeger Doble W, limão, folhas de manjericão, açúcar e gelo.

Rua Rio Japurá, 1462 – Bairro Alto – (41) 3527-1355. Segunda a sexta das 17h30 às 23h. Sábado das 13h às 23h. @_botecodobolacha

BUCANEIRO RESTAURANTE

Bolinho bovino com temperos especiais do chef, queijo muçarela derretido, maionese artesanal da casa, cebola, cheiro verde e vinagrete servido no pão crocante.

Com + 20 reais leva o drink “Caipireja do Pirata”: Vodka, limão, cerveja, açúcar, gelo e a borda do copo com sal.

Rua Antônio Escorsin, 1411, Santa Felicidade- (41) 3273-3498 / 9 9595-7760. Quarta a sábado das 17h30 ás 23h. @restaurantebucaneiro

BURGER BEAST

Arena

Bolinho bovino de Angus empanado no fubá e panko, cebola crispy, sunomono, maionese artesanal de manjericão e mostarda escura servido no pão brioche.

Rua Brasilio Itiberê 3175, Agua Verde. Terça a sexta feira das 16h30 à 01h. Sábado e domingo das 15h30 à 0h. @burgerbeast_cwb

Tork´n Roll

Av. Marechal Floriano 1695 – Tork

Quarta a quinta das 18h à 0h. Sexta, sábado e domingo das 19h às 03h.

Feiras

Terça – Novo Mundo – 14h às 20h

Quarta – Jardim das Américas – 15h às 21h30

Quinta – Pinheirinho ( Praça Zumbi dos Palmares) das 15h às 21h30

Sexta – Boa Vista (Conjunto Cassiopéia) – 15h às 21h30

@burgerbeast_cwb

BURGUER BAR

Três composições de Mini Pão com Bolinho com: Creme de queijo e bacon; Cheddar cremoso; Vinagrete. Acompanha maionese artesanal da casa.

Com + 20 reais leva o drink “Drink Magia”: Gin, tônica, especiarias, laranja e gelo.

Juvevê

Rua Constantino Marochi, 554 – Juvevê. (41) 3082-8229. Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

Xaxim

Rua Francisco Derosso, 1095 – Xaxim – (41) 3082-8229. Segunda a sábado das 18h às 23h. @burguer.bar

BUTECO TOMAUMA

Bolinho de carne, creme de queijo com bacon, queijo muçarela chapeado, cebolinha verde, servido no pão bolinha crocante. Acompanha batata frita, vinagrete da casa e maionese artesanal.

Com + 20 reais leva o esse drink “Blue Ocean” elaborado em camadas com Rum, leite de coco e abacaxi, finalizado com Curaçao Blue.

Rua Mateus Leme, 2634 – Bom Retiro. (41) 99206-5523. Terça a quinta das 16h à 0h. Sexta feira das 16h à 01h. Sábado das 11h às 2h. @butecotomauma

CANABENTA

Bolinho de carne de porco empanado à moda oriental, repolho marinado em vinagrete e óleo de gergelim, gengibre agridoce, relish de pepino e molho tonkatsu, servido no pão crocante. Acompanha wasabi.

Rua Itupava, 1431 – Alto da XV – (41) 9 9189-6198. Segunda a quinta das 17h às 22h40. Sexta das 17h às 23h40. Sábado das 12h às 23h40. Domingo das 12h às 20h40. Cobra couvert 10 reais de couvert artístico todos os dias, exceto na quinta feira o couvert é de 15 reais @canabenta

CARTOLAS

Bolinho de maminha e bacon, queijo cheddar derretido, bacon tostado, maionese artesanal, tomate e alface, servido no pão crocante.

Com + 20 reais leva o drink “Caipirinha Siciliana”: Steinhaeger Doble W, limão siciliano, hortelã, açúcar e gelo.

Rua Emiliano Perneta 880 – Centro – (41) 3209-6982 – Terça a sábado 17h às 23h30. Domingo das 15h às 22h. @cartolassportsbar

CHARLES BURGUER

Bolinho de carne com temperos especiais do Charles, queijo muçarela derretido, vinagrete, cebolinha verde e maionese artesanal no pão crocante. Acompanha batatas chips especiais da casa.

Com + 20 reais leva o drink “Submarino do Charles”: Chopp Pilsen Kavalla com um shot de Steinhaeger Doble W, dentro.

Avenida Cândido Hartmann, 392 – Bigorrilho- (41) 3339-4771-Segunda a domingo das 17h à 0h. @charles_burguer

CELEIRO RESTÔ & BURGUER

Bolinho de carne com temperos especiais do Celeiro, molho artesanal de queijo Roquefort, cebola roxa e folhas de rúcula, servido no pão francês bolinha.

Com + 20 reais leva o drink: “Abacaxi Caliente”: Abacaxi, limão, pimenta dedo de moça, Steinhaeger Doble W, açúcar e gelo.

Avenida Três Marias, 271 – Orleans – (41) 3082-5926. Segunda a sexta das 18h às 22h. Sábado das 18h às 23h30. @celeirorestoburguer

EMPÓRIO KAMINSKI

Bolinho temperado com especiarias, empanado na farinha panko e frito, queijo cheddar ou muçarela (a escolher), cebola fatiada e chapeada, tomates e maionese caseira, servido no pão d´agua. Acompanha mostarda.

Avenida Sete de Setembro, 6355 – Seminário – (41) 3342—3978. Segunda a domingo das 6h30 às 21h. @emporiokaminski

ESPAÇO 37 BAR

Bolinho de carne, creme de queijo gorgonzola, folhas de rúcula, cebolinha verde servido no pão bolinha. Acompanha fritas, maionese artesanal verde e molho de pimenta da casa.

Com + 20 reais leva o drink “Caipirinha Julieta” Steinhaeger Doble W, cerveja pilsen, maracujá, açúcar e gelo.

Rua Vicente Machado, 770 – Centro – (41) 99613-2691. Quarta e quinta das 18h às 22h. Sexta das 18h à 01h. Sábado das 18h às 3h. Domingo das 18h às 22h. @espaco37bar

EVIL HOPS BREW PUB

Bolinho de carne feito com malte da cervejaria, queijo muçarela gratinado, maionese artesanal com lúpulo e folhas de rúcula, servido no pão crocante. Acompanha chips de batata doce com molho de cerveja.

Com + 20 reais leva o drink “Dois Pints Evil” – Cerveja Session Ipa – 473ml x 2

Rua Atílio Brunetti ,2251, Capão Raso- (41) 9 9898-2217 Terça a sábado das 15h às 22h. @evilhopsbrewpub

GARDEN

Bolinho bovino elaborado de costela e feito grelhado, queijo muçarela derretido, cebola roxa, mostarda e catchup servido no pão brioche.

Com + 20 reais leva o drink “Mara-vilhoso”: Maracujá, suco de limão, Steinhager com mel (Honig) Doble W, açúcar e gelo.

Avenida Trajano Reis, 22 – Largo da Ordem. Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta das 17h à 01h. Sábado das 12h à 01h. Domingo das 11h às 23h. @gardencwb

GASTBIER BREW PUB

Bolinho bovino com temperos da casa, queijo prato derretido, cubos tostados de bacon servido no pão cervejinha. Acompanha maionese verde artesanal.

Com + 20 reais leva o drink “Dois Pints Gastbier”: Cerveja Blond Ale Gastbier 473ml x2

Rua Mateus Leme, 2148 – Bom Retiro. (41) 9 8865-8086. Quarta a sábado das 17h30 às 23h. @gastbierbrewpub

GREEN GATE

Bolinho de carne bovina temperada, queijo cheddar, maionese artesanal, cebolinha, servido no pão cervejinha. Acompanha batata frita salpicada com temperos especiais e secreto do Green.

Com + 20 reais leva o drink “Cosmopolitan”: Destilado de cranberry, água gaseificada e gelo.

Avenida dos Estados, 1214 – Agua Verde – (41) 3503- 1840. Segunda a quinta das 17h às 23h30. Sexta e sábado das 17h à 0h. @greengatebar

HAMBURGUERIA AGUA VERDE E DAS AMÉRICAS

Bolinho de carne bovina com temperos especiais da casa, queijo muçarela, cheiro verde e maionese, servido pão francês. Acompanham molhos artesanais

Avenida dos Estados, 630 – Água Verde – (41) 3013-7177. Segunda a Sábado: 18h às 23h @hamburgueriaaguaverde

Rua Capitão Leônidas Marques, 1.278 – Uberaba – (41) 9 8403-7120 e 3319-0134.

Segunda a Sábado: 18h às 23h. @dasamericashamburgueria

JIPE BAR – anexo ao Jeep Club

Quatro bolinhos de carne bovina Angus com tempero especial da casa, maionese artesanal com toque de wasabi sunomono (pepino agridoce) e cebolinha verde, servido no pão baguete crocante.

Com + 20 reais leva o drink “Toranjipe”: Steinhaeger Doble W, maracujá amarelo in natura, xarope de Toranja, açúcar, gelo e um toque de limão.

Rua Secondo Tedeschi, 36, esquina com rua Nelson de Souza Pinto – Ahú

(41) – 9 9615-6722 (anexo ao Jeep Club). Quarta a sábado 18 às 23h. @jipebarcw

KANAVIAL

Bolinho de patinho bovino temperado com hortelã, cebola, sal e recheado com cream cheese, queijo muçarela derretido, picles, molho agridoce e alface, servido no pão bolinha. Acompanha molho de pimenta da casa.

Com + 20 reais leva o drink “Caipirinha Fresh”: Steinhaeger Doble W, limão, gengibre, açúcar, hortelã e gelo.

Rua Castro, 731 – Água Verde – (41) 3242-3762. Segunda a sábado das 17h às 23h. Domingo: 12h às 17h. @kanavial_bar

MERCEARIA DA ESQUINA

Bolinho bovino especial assado na brasa, cascata de três queijos (gouda, prato e muçarela), cebola crispy, maionese verde artesanal, servido no pão francês salpicado de chimichurri. Acompanha batatas rústicas, maionese verde da casa e geleia de pimenta.

Com + 20 reais leva o drink “Maracujá da Esquina”: Batida de maracujá da casa, Steinhaeger Doble W, gelo e folha de hortelã.

Rua Professor Ulisses Vieira, 2132 – Santa Quitéria – (41) 9 9133-3815 – Whatsapp Business. Terça a sexta feira das 17h às 23h. Sábado das 12h às 22h. @mdaesquina

NASDROWIA BAR

Bolinho de carne com temperos especiais da casa, bacon tostado, maionese de alho da casa, tomate e alface, servido no pão d´agua com gergelim.

Com + 20 reais leva o drink “Caipirinha Mimosa”: Steinhaeger Doble W, limão, folhas de mimosa, açúcar e gelo.

Rua Eliza Naldony Lelen,45, Santa Candida – (41) 9 8823-7680 Quinta a domingo 18h às 02h. Em dias de apresentação de banda musical – rock nacional, tem couvert artístico de 7 reais. @nasdrowiabar

O TRADICIONAL BAR

Bolinho de carne, queijo muçarela derretido, cebola caramelizada e cebolinha, servido no pão francês.

Com + 20 reais leva o drink “O Tradicional”: Morango, maracujá, gengibre, Steinhaeger Doble W, pimenta rosa, açúcar e gelo.

Av. Vereador Toaldo Túlio, 2860- São Braz- (41) 9 9105- 4230. Terça a quinta a partir das 17h. Sexta das 16h às 23h30 Sábado das 11h às 23h30 Domingo das 11h às 17h. @otradicionalbar

OFUSION

Bolinho de boeuf bourguignon, creme de gorgonzola, tomates confitados servidos no pão caseiro. Acompanha tomates verdes fritos.

Com + 20 reais leva o drink Os dois drinks, Maggie e Seth, inspirados no lindo romance de City of Angels, Maggie- Anjo e Seth- Anjo Caído. “Anjo” – Pêssego, cranberry, cravo e Steinhaeger Doble W. “Anjo Caído”: Pêssego, Steinhaeger Doble W e pimenta dedo de moça

Rua Francisco Alves Guimarães, 313 – Cristo Rei – (41) 9 9877-0253 No almoço: Segunda a sábado das 11h 30 às 15h. A noite: segunda a sexta das 19h às 22h. @restauranteofusion

P12 BIKES – BAR

Bolinho de carne com temperos especiais, maionese artesanal da casa servido no pão bolinha crocante. Acompanha vinagrete da casa e maionese artesanal.

Com + 20 reais leva o drink “Submarino P12”- Chopp Mutum Cavalo IPA e uma dose de Steinhaeger Doble W.

Rua Itatiaia 483.- Portão Segunda a sábado das 9h às 22h30 @p12bikes

PANZA MEAT BARN

Bolinho de carne, cebola assada e marinada no azeite e orégano, salsa criolla, maionese artesanal de alho, servido no pão cervejinha.

Com + 20 reais leva o drink “Piriri Furioso”- Steinhaeger Doble W, suco de tomate, Panza hot sauce Carolina Reaper, cerveja Ipa Mutum Cavalo, um ovo inteiro (clara e gema) sem misturar.

Rua Padre Anchieta 1504 – Bigorrilho – (41) 9 9619-0813. Terça a quinta das 17h30 às 22h30. Sexta e sábado das 11h30 às 22h30. Domingo das 10h30 às 16h. @panzameatbarn

PETRISSERIE

Bolinho com blend de carne e bacon, maionese da casa, cebola roxa e molho secreto de mostarda Dijon no pão francês artesanal. Acompanha batata frita e o molho secreto.

Com + 20 reais leva o drink “Beijo de Verão”: Maracujá, laranja, pimenta dedo de moça, cachaça Schnaps, açúcar e gelo.

Rua Tenente João Gomes da Silva, 405 – Mercês – (41) 3029-0405 e 9 9123-4303 (whatsapp) Funcionamento: quinta e Sexta das 18h30 às 23h30. Sábado das 16h à 0h. @petrisserie

PORKS FAZENDA RIO GRANDE

Bolinho especial de pancetta (carne de porco), creme de queijo cheddar, tiras de bacon tostadas, maionese caseira e cebolinha, servido no pão crocante.

Rua Itália, 216 – Nações – Fazenda Rio Grande – (41) 9 9776-3974 Terça a Quinta das 17h às 23h Sexta: 17h às 0h30. Sábado: 16h às 0h30 – Domingo: 16h às 22h

@porks_fazendariogrande

PORKS ITUPAVA

Bolinho do Festival: Bolinho de lombo suíno e temperos especiais, queijo provolone, fatias de bacon crocante, maionese da casa, alface americana e geleia de pimenta. Servido no pão d’água.

Rua Itupava, 1.091 – Alto da XV – (41) 9 9776-3974 Terça a Quinta: 17h às 23h – Sexta: 17h às 0h30 – Sábado: 16h às 0h30 – Domingo: 16h às 22h @porks_itupava

PORKS TRAJANO

Bolinho do Festival: Bolinho de linguiça toscana, maionese da casa, queijo muçarela derretido, farofa de bacon e vinagrete. Servido no pão d’água. Rua Trajano Reis, 144 – São Francisco. Terça a Quinta: 17h às 23h – Sexta: 17h às 0h30 – Sábado: 16h às 0h30 – Domingo: 16h às 22h @porkstrajano

QUERMESSE

Bolinho de carne á milanesa, molho de tomate, queijo muçarela derretido, cheiro verde servido no pão francês.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – (41) 3026-6676 – Terça a sexta das 17h à 01h.

Sábado e domingo das 11h30 até à 01h. @barquermesse

QUINTAL 68

Bolinho de carne, queijo muçarela, bacon tostado em tiras, tomate, alface roxa, servido no pão brioche. Acompanha batatas fritas e mionese artesanal de alho.

Com + 20 reais leve o drink “Fringe de Maçã Verde”: Maçã verde, Steinhaeger Doble W, xarope Monin maçã verde, tônica ou soda (a escolher) e gelo

Rua Hedwirges Sophia Walesco, 68 – Xaxim. Funcionamento: terça a sexta das 18h30 às 23h. Sábado das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h. @quintal68

SILZEUS

Bolinho bovino, queijo muçarela derretido, molho parmegiana com linguiça Blumenau e maionese artesanal de alho, servido no pão francês.

Com + 20 reais leve o drink “Sicília Spritz”: Aperol, Steinhaeger Honig (de mel) Doble W , xarope Monin de melancia, fys de limão siciliano, laranja e gelo.

Via Veneto 500 – Santa Felicidade – (41) 3077-2953 – Segunda a sexta das 17h às 23h30. Sábado e domingo das 11h30h à 0h. @silzeus_bar

THE ANIMALS PUB

Bolinho de costela, pimentão braseado, queijo maçaricado, bacon, folhas de rúcula e aioli caseiro (creme tipo maionese).

Rua Alvaro Botelho, 39 – Bacacheri – (41) 99829-7330. Terça a sábado das h às 23h.

Com + 20 reais leve o drink “Sonho de uma Noite de Verão” Cerveja, Monin Grenadine, limão, cereja e hortelã. @theanimalspub

THE AMERICAN WAY

Bolinho de carne recheado com queijo, queijo muçarela, picles, folhas de rúcula, molho Búffalo artesanal com picancia suave.

Com + 20 reais leve o drink “American Citrus” Gin, citrus (ou tônica), limão siciliano, laranja, manjericão e gelo.

Rua Gonçalves Dias,151- Batel – (41) 3121-2917. Terça a sexta das 12h às 22h. Sábado das 10h às 22h. Domingo das 10h às 20h @theamericanway

THE BARBER´S BIERHAUS

Bolinho bovino de Angus e espinafre, maionese especial da casa, tomate italiano, alface americana, cebolinha servido no pão cervejinha tostado, enfeite com pimenta biquinho. Acompanha batata rústica com dry rub da casa e maionese da casa.

Com + 20 reais leve o drink “Caipirinha The BarBers é tudo de bom! Limão, gengibre, Cachaça ouro ou prata, açúcar e gelo.

Rua Mateus Leme, 5751 – Abranches- (41) 98862-2190- Terça a sábado das 18 às 23h. @thebarberbierhaus

TO COMM FOME BISTRÔ

Bolinho de carne temperado e empanado, creme de cheddar, catupiry, servido no pão bolinha. Acompanha fritas, geleia especial de abacaxi com pimenta e molho de mostarda e mel.

Com + 20 reais leve o drink “Caipirinha Xamã”: Gin Doble W, licor de menta, limão, açúcar e gelo.

Avenida Comendador Franco,4253 – Jardim das Américas – (41) 99271-7180. Terça a quinta das 17h às 22h. Sexta das 17h às 23h. Sábado das 11h às 23h. Domingo das 15 às 20h. @eutocommfome

TRAJANO PUB

Bolinho de carneiro, tzatiziki (pasta de iogurte, pepino e dill) azeitonas pretas, cebola roxa, alface americana e hortelã, servido no pão d´agua.

Com + 20 reais leve o drink “Trajano Collins”: Steinhaeger Doble W, suco de limão, xarope de açúcar, água com gás, gelo e cereja para enfeitar.

Rua Trajano Reis, 314 – São Francisco Segunda a domingo das 16h à 0h. @trajanopub

UKRA BAR

Bolinho de carne com temperos especiais do Ukra, queijo muçarela, chimichurri, maionese artesanal de alho, servido no pão crocante.

Com + 20 reais leve o drink “Caipirinha de caldo de cana”: Vodka, limão, caldo de cana e gelo.

Rua Pará 1035 – Agua Verde – (41) 3521-7603. Terça a sexta das 17h às 23h. Sábado das 12h às 23h. @ukra.bar

USHUAIA

Bolinho bovino com temperos da casa, sour cream, maionese artesanal de manjericão e cebolinha verde, servido no pão cervejinha. Acompanha batatas fritas com corte especial. Rua Paulo Gorski 826 – Mossunguê (Ecoville)

Terça a sexta das 17h à 0h. Sábado das 12h às 03h. @ushuaiabarcuritiba

VILLA BISTRÔ

Bolinho de carne com temperos e especiarias assado na parrilla, cheddar fundido, maionese artesanal de alho e ervas finas, cebola caramelizada e bacon crispy. Servido no pão d’água crocante, com casca de queijo provolone.



Opção vegetariana: bolinho de carne vegetal (da Fazendo Futuro) com tempo e especiarias, cheddar fundido, maionese artesanal de alho e ervas finas, cebola caramelizada e proteína de soja crispy. Servido no pão d’água crocante, com casca de queijo provolone

Avenida Sete de Setembro, 6.334 – Seminário – (41) 98859-7898 Segunda a Quinta: 17h às 22h30. Sexta e Sábado: 17h às 23h20. @villabistrocwb

VILA CHAMPAGNAT

Bolinho frito com blend de carnes bovina, queijo prato maçaricado, maionese da casa e cebolinha verde, servido no pão cervejinha crocante. Acompanha vinagrete e mostarda Dijon caseira.

Rua Padre Anchieta, 2194 – Bigorrilho – (41) 99930-9757. Segunda e terças das 11h30 ás 14h30. Quarta à sábado 11h30 à 23h. @cennacinco

O que é Pão com Bolinho

Comida de boteco tradicional em Curitiba, o Pão com Bolinho está presente em quase todos os bares da cidade. A receita mais popular traz bolinho de carne moída frito, queijo, maionese e cheiro verde. Para o festival gastronômico, há dezenas de variações, incluindo nos sanduíches ingredientes como bacon, cheddar, gouda, pimentão braseado, cebola caramelizada ou crispy, sour cream, chimichurri, e vários outros. O próprio bolinho pode ser de carne bovina ou suína, vegetariano, de linguiça toscana, enfim, o prato é versátil e permite as mais diversas criações.

O 18º Festival de Pão com Bolinho tem patrocínio da Destilaria Doble W., Lamb Weston e Gold Food Service. Apoio do Instituto de Turismo de Curitiba, da Curta Curitiba e da Abrasel-PR. Os bares serão ponto de distribuição dos guias impressos da programação do Festival de Curitiba.



RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.



Participe dos grupos da Tribuna





Veja que incrível