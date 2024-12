Festival de rock nacional criado em Curitiba traz astros pra Pedreira

Neste sábado, dia 07 de dezembro, Curitiba recebe a quinta edição do Prime Rock Brasil, na Pedreira Paulo Leminski, o maior palco da América Latina. Criado aqui, o evento já teve edições em outras cidades do país e dessa vez vai reunir na capital paranaenses alguns dos principais nomes do pop/rock nacional.

Samuel Rosa (Skank), Ira!, Blitz, Biquini Cavadão, Humberto Gessinger (Engenheiros do Hawaii), Titãs e Dado & Bonfá tocando Legião Urbana, vão se revezar durante o dia. Além do um line-up de peso, a superestrutura conta com mais um novo espaço de Camarote, que vai agradar ao público.

Os portões abrem às 12h e a partir das 13h a festa começa com o dj Rodrigo Farah.

O Prime Rock Brasil prova que a música feita no Brasil, especialmente nos anos 80, permanece moderna e continua sendo a principal trilha sonora da vida de muita gente. “As músicas que esses caras fizeram foram feitas para durar. De tão atemporais que são, feitas com o coração, mesmo escritas e tocadas há 40 anos, estas músicas permanecem atuais. Elas contam nossa história”, observa Mac Lovio Solek, dono da Prime, idealizadora do projeto.

Da primeira à última música, durante quase 11 horas, o público vai poder relembrar os grandes clássicos do rock brasileiro. Além disso, a plateia deve ser presenteada, como sempre acontece, com jams sessions entre os músicos – afinal, eles são amigos e raramente têm a oportunidade de se encontrarem no mesmo palco.

“A parte mais legal de pensar em um festival como este é a de reunir amigos artistas que raramente se encontram, em palcos extraordinários, para resgatar a energia e o astral da época de ouro do rock nacional. Essa é a essência do Prime Rock Brasil. Estamos fazendo com que o rock brasileiro reverbere e traga muitas alegrias para todos nós”, afirma Mac.

Parceiros no palco

Todos os artistas que se apresentam neste sábado têm uma história muito próxima com o festival, pois estiveram em outras edições, seja Recife, Belo Horizonte e Curitiba.

Samuel Rosa – Indicado ao Prêmio Multishow 2024, na categoria de “álbum do ano”, Samuel Rosa se apresenta pela primeira vez no Prime Rock Brasil em versão solo, porque já sentiu a experiência de tocar com o Skank antes. No repertório, além das inéditas “Me Dê Você”, “Segue o Jogo” e “Tudo Agora”, o cantor também deve trazer clássicos da época de Skank como “Ainda Gosto Dela”, “Dois Rios”, “Saideira” e “Vou Deixar”.

Ira! – Uma das maiores referências do rock nacional, a banda Ira! traz seu rock visceral e clássicos como “Envelheço na Cidade” e “Tolices”. Juntos, Nasi e Edgard Scandurra, como sempre, entregam o que prometem e o show vai ser inesquecível.

+ Leia mais: Bar em Curitiba é referência mundial de carros clássicos e história do rádio

Blitz – Cheia de clássicos, a Blitz entrega toda sua irreverência e estilo único. Liderada por Evandro Mesquita (vocal, guitarra e violão), a banda conta em sua formação atual com Billy Forghieri (teclados), Juba (bateria), Rogério Meanda (guitarra), Alana Alberg (baixo), Andréa Coutinho (backing vocal) e Nicole Cyrne (backing vocal). Uma das bandas mais aclamadas dos anos 80, a Blitz vai animar o público com suas músicas contagiantes e letras marcantes. Não podem faltar “Você Não Soube Me Amar” e “A Dois Passos do Paraíso”.

Biquini – Clássicos também é o que não vão faltar no show da banda Biquini, com Bruno Gouveia, Miguel Flores (teclados), Álvaro Birita (bateria) e Carlos Coelho (guitarra). A banda traz canções como “Quando eu te encontrar”, “Vento ventania”, “Timidez” e “Janaína”. Biquini sempre faz história no palco do Prime Rock, com direito a mocha no público que foi ao delírio, e esse ano não será diferente.

Humberto Gessinger – Um dos nomes mais queridos pelo público curitibano, que esgota os ingressos dos shows que faz pela capital paranaense, Humberto Gessinger prepara sempre um repertório cheio de músicas que embalam o público. Humberto apresenta sucessos como “Eu Que Não Amo Você”, “3×4” e “Negro Amor”, mas também clássicos de diversas fases de sua carreira como “Infinita Highway” e “Toda Forma de Poder”, além canções de seu mais recente álbum “Quatro Cantos de Um Mundo Redondo”.

Titãs – Depois da apoteótica turnê que reuniu todos os integrantes, Titãs voltam a Curitiba em versão trio. Tony Belloto, Branco Mello e Sérgio Britto prometem entregar muita emoção no show que revisita a história da banda, com clássicos que não podem faltar, como “Sonífera Ilha”, “Epitáfio” e “Flores”.

+ Veja também: Muita chuva! Curitiba tem previsão de temporais, até 100 mm e virada no tempo

Dado & Bonfá tocando Legião Urbana – Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocando Legião Urbana: o show promete uma homenagem emocionante aos grandes ícones do rock nacional, com os músicos originais da Legião Urbana tocando os sucessos que marcaram época. Nos vocais desde 2015, André Frateschi é o responsável por embalar e dar um tom ainda mais especial para essa dose de nostalgia. Na setlist não podem faltar hits que fizeram história como “Tempo Perdido”, “Faroeste Caboclo”, “Pais e Filhos” e, é claro, “Que País É Esse”. Mas com certeza outras surpresas virão.

Experiência completa

Além de shows inesquecíveis, o Prime Rock Brasil oferece diferentes formatos de experiências ao público das cidades por onde passa. A começar pelo fato de não disponibilizar em sua estrutura o setor “Pista Premium”. A Pista é o coração do festival, onde tudo acontece. É aberta ao público em geral, bem pertinho do palco e composta por bares, praça gastronômica formada food trucks e corners com mais de 20 opções, lounges de descanso e banheiros. Neste ano, ela ficará entre os Camarotes Prime 1 e 2 (este é novo no festival).

Para quem não abre mão das comodidades tem as opções:

Camarote Prime 1 (espaço elevado parcialmente coberto com visão lateral próximo ao palco, entrada com acesso preferencial, lounge para descanso, serviço de bar/alimentação e banheiros exclusivos, decoração diferenciada, acesso à pista e ao frontstage) e a novidade fica com o

(espaço elevado parcialmente coberto com visão lateral próximo ao palco, entrada com acesso preferencial, lounge para descanso, serviço de bar/alimentação e banheiros exclusivos, decoração diferenciada, acesso à pista e ao frontstage) e a novidade fica com o Camarote Prime 2 (espaço elevado parcialmente coberto no lado esquerdo , localizado de frente para o Camarote 1, com visão lateral próximo ao palco, entrada com acesso preferencial, lounge para descanso, serviço de bar/alimentação e banheiros exclusivos, decoração diferenciada, acesso à pista e ao frontstage).

(espaço elevado parcialmente coberto no lado esquerdo , localizado de frente para o Camarote 1, com visão lateral próximo ao palco, entrada com acesso preferencial, lounge para descanso, serviço de bar/alimentação e banheiros exclusivos, decoração diferenciada, acesso à pista e ao frontstage). In Stage. O espaço disponibiliza uma série de mordomias, como uma área elevada literalmente dentro do palco (nas laterais) com vista privilegiada tanto para os músicos quanto para a plateia e interligadas por uma passarela de um lado ao outro do palco. O ingresso para o In Stage, inclui transporte VIP para a Pedreira (local de saída das vans e receptivo a ser definido e informado aos clientes), entrada pelo estacionamento dos artistas e acesso pelo elevador ou escada com vista panorâmica para todo o evento, bares especiais e de drinks, área de alimentação com sistema open food do restaurante Luponero, referência da gastronomia italiana, banheiros exclusivos e de fácil acesso, telão de led especial dentro do setor, acesso exclusivo à pista e acesso exclusivo ao front stage, decoração diferenciada e lounge especial para descanso.

>>> Para comprar o seu ingresso clique neste link. Ingressos a partir de R$ 210.

ORDEM DOS SHOWS (Sujeito a mudanças)

12h – Abertura dos portões

13h – Abertura com dj Rodrigo Farah

14h – Blitz

– Titãs

– Biquini

– Humberto Gessinger

– Dado e Bonfá tocando Legião Urbana

– Samuel Rosa

– Ira!

O que pode levar?

Documentos pessoais; Óculos escuros; Barra de cereal, alimentos industrializados lacrados e frutas cortadas; Capa de chuva; Protetor solar e labial; Câmera portátil; Chapéu ou boné; Canga; Mochila ou bolsa. Seus pertences poderão ser revistados pela equipe de segurança. Evite levar pertences de valor. Não nos responsabilizamos por objetos dos participantes.

Objetos Proibidos

Latas, garrafas, bebidas; Utensílios de armazenagem; Embalagens rígidas com tampa; Capacetes, cadeiras ou bancos; Armas de fogo e armas brancas; Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes; Correntes e cinturões; Fogos de artifício; Objetos de vidro; Câmeras fotográficas ou filmadores profissionais ou com lente descartável Cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras e/ou canudos rígidos; Animais; Bastão para tirar fotos; Guarda-chuva; Substâncias inflamáveis, corrosivas ou tóxicas; Drogas ilegais, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Será necessária a apresentação de uma receita médica com seu nome e os medicamentos claramente listados; Desodorante, cosméticos ou perfume em recipientes ou sprays com volume superior a 3oz/90ml; Bandeiras em geral (times, estados, países e etc).

Como chegar?

As linhas de ônibus em direção à Pedreira Paulo Leminski são Nilo Peçanha, Mateus Leme, Linha Turismo e Interbairros II. As ruas João Enéas de Sá, Eugênio Flor e Antônio Krainski serão parcialmente bloqueadas a partir das 8h da manhã. A Rua João Gava será totalmente bloqueada assim que houver necessidade.

As linhas de ônibus que passam pelo local, bem como o ponto de táxi, serão desviados para a Rua Nilo Peçanha. Portanto, está proibida a circulação de qualquer veículo na Rua João Gava até o total esvaziamento da Pedreira Paulo Leminski, salvo pessoas portadoras de necessidades especiais, que terão acesso apenas para estacionar seus veículos em locais prévios.

A Setran vai orientar o trânsito no local, não será permitido estacionar na Rua João Gava, a Rua da Pedreira. Táxis e aplicativos de transporte não terão permissão para acessar as áreas de bloqueio.

Importante: algumas ruas ao redor do local do evento estarão bloqueadas. Dê preferência ao uso do transporte público, táxis ou vans. Prevendo o tráfego intenso, saia de casa com no mínimo 2 horas de antecedência.

Ruas bloqueadas:

Rua Eugênio Flor: entre as ruas Nilo Peçanha e Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas;

Rua João Gava: entre a João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha;

Rua Antônio Krainski: entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas;

Rua João Enéas de Sá: entre a Nilo Peçanha e a João Gava.

Também não será possível estacionar na Rua João Gava, a via da Pedreira.

Moradores da região podem acessar as ruas bloqueadas mediante apresentação de credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

DE CARRO:

Rua paralela: Rua Nilo Peçanha e Rua Antônio Mariano de Lima

Rua Transversal: Rua Eugênio Flor

Rua Transversal: Rua Antônio Kraininski

Ruas de acesso: Rua Mateus Leme; Rua Nilo Peçanha, entrando na Rua Antônio Krainiski; Rua Amauri Lange Silveiro; Rua Roberto Gava.

DE ÔNIBUS:

Linha Turismo

Mateus Leme

Nilo Peçanha

Interbairros II (horário e anti-horário)

ESTACIONAMENTO:

Para quem optar por ir de carro, são várias as opções de estacionamentos próximos à Pedreira Paulo Leminski.

A Pedreira fica na Rua João Gava, s/n, ao lado da Ópera de Arame.