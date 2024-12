Muita chuva! Curitiba tem previsão de temporais, até 100 mm e virada no tempo

Lá vem chuva e com grande intensidade para Curitiba. A expectativa é que o volume ultrapasse os 100 milímetros (mm) até a próxima segunda-feira (09) devido a um sistema frontal, também conhecido como chuva ciclônica, quando duas massas de ar com características diferentes se chocam.

Para esta quinta-feira (05), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), continua a possibilidade de chuvas ocasionais em boa parte do Paraná. Não há expectativa de tempestades, mas em algumas regiões como a sudoeste, centro-sul e no extremo norte, há possibilidade de ocorrência de descargas atmosféricas. No leste, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, o sol dificilmente irá aparece ao longo do dia. Na capital, a máxima não deve ultrapassar os 24°C.

Já na sexta-feira (06), a chuva vai se fazer presente em Curitiba e região. A projeção não é de um volume expressivo (15 mm), mas com a alta da umidade e não dá para descartar descargas atmosféricas entre a tarde e noite.

Temporais no fim de semana?

Sim, de acordo com a previsão do Simepar, o fim de semana vai ter chuva forte em Curitiba. No sábado (07), o volume deve ser próximo dos 16 mm e com rajadas de vento de 66 km/h.

Já no domingo (08), temporal que pode ultrapassar 65 mm, algo que poderá resultar em alagamentos de vias públicas.

Na próxima segunda-feira, o dia também promete ser chuvoso com uma intensidade próxima dos 60 mm. Vale ficar de olho!