Comércio de rua em Curitiba estende horário para as compras de Natal

Desde o último domingo (1º) os comércios de Curitiba e da região metropolitana podem funcionar até mais tarde. O horário estendido acontece anualmente nessa época de dezembro, com o objetivo de movimentar o setor durante as compras de Natal.

Conforme explicou o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Antônio Gilberto Deggerone, o horário especial do comércio iniciou no dia 1º de dezembro e segue até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

Durante esses dias, as lojas de rua da Grande Curitiba podem abrir até às 22 horas de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o horário permitido é até às 21 horas. E aos domingos, até às 19 horas.

“Temos uma esperança de boa movimentação de mercado. O horário estendido facilita muito. Sempre lembrando que deve-se cumprir a legislação trabalhista nisso tudo”, disse Deggerone.

O presidente da ACP também avaliou a importância das vagas temporárias, que geralmente aumentam nessa época do ano. Para ele, essa é uma boa oportunidade dos temporários apresentarem um bom profissionalismo para tentar garantir uma vaga integral.

“Eu vejo que vagas temporárias nesse período elas surgem, é natural que isso aconteça, e que a possibilidade de efetivação é grande. Vai muito de cada um porque o mercado está sempre aberto para bons profissionais”, acrescenta Deggerone.