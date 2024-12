Governo quer acabar com a falta de banheiros em todo o Paraná

O Governo do Paraná anunciou uma iniciativa para melhorar a qualidade de vida de milhares de famílias no estado. O programa, revelado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante o 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social em Curitiba, visa instalar módulos sanitários em residências que atualmente não possuem banheiros ou têm instalações precárias.

Segundo dados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 4 mil famílias paranaenses vivem em casas sem banheiro. Embora esse número represente uma pequena parcela das 600 mil residências brasileiras nessa situação, o governo estadual está determinado a resolver rapidamente esse problema.

O projeto, que será coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) em parceria com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), pretende beneficiar até 20 mil famílias. Jorge Lange, presidente da Cohapar, explicou que o programa não se limitará apenas às residências sem banheiro, mas também atenderá aquelas com instalações sanitárias em condições precárias.

Uma característica inovadora do programa é a utilização de módulos sanitários pré-fabricados. Esses módulos serão transportados prontos para instalação, eliminando a necessidade de múltiplos canteiros de obras e garantindo agilidade no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Wilson Bley, presidente da Sanepar, informou que técnicos da empresa já estão realizando trabalhos de campo para identificar as famílias que serão atendidas. Utilizando tecnologia de geoprocessamento, as casas foram mapeadas, permitindo uma ação mais eficiente e direcionada.

O governador Ratinho Junior ressaltou que essa iniciativa faz parte de um conjunto mais amplo de políticas habitacionais do estado. Até o final de 2026, o governo planeja atender mais de 100 mil famílias paranaenses com diversos programas de moradia.

“Além da construção e regularização de milhares de imóveis, temos agora este projeto para atender estas famílias mais humildes que não têm um sanitário em casa”, afirmou o governador. Ele também destacou que o governo continua buscando soluções inovadoras para melhorar as condições de vida da população em todos os níveis socioeconômicos.

Com essa iniciativa, o Paraná dá um passo importante na direção de garantir condições básicas de saneamento e dignidade para todos os seus cidadãos, reafirmando seu compromisso com o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável do estado.