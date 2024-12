Jornalista da Grande Curitiba é morto a tiros no México enquanto dirigia

O jornalista paranaense Adriano Bachega, 53 anos, foi assassinado a tiros na terça-feira (03) no México. Bachega era natural de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e se mudou para o exterior há 20 anos.

De acordo com o portal mexicano ABC Notícias, o jornalista foi morto quando dirigia o próprio carro e foi atacado com dez tiros. Na sequência, o veículo do brasileiro colidiu no canteiro central de uma avenida movimentada entre as cidades de Monterrey, onde ele residia, e San Pedro Garza García, no norte do país.

“Como tudo aconteceu não sabemos, pois a polícia de lá não dá nada de informação sobre as investigações”, afirmou o irmão Weslen ao G1, que estava se preparando para morar também no México.

O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (05), no México.