Ônibus da linha Inter 2 atropela homem em avenida movimentada de Curitiba

Um homem foi atropelado na movimentada Avenida Paraná, no bairro Cabral, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (05) por um ônibus na linha Inter 2.

Segundo populares, que acompanharam o acidente na esquina com a Rua Doutor Manoel Pedro, a vítima atravessou a via sem olhar para o lado. O motorista do transporte público teria buzinado, mas não conseguiu evitar a colisão.

Socorrido e encaminhado para o hospital

Após o atropelamento, o homem foi socorrido pelo Siate e encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba, em estado grave. Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) registraram o boletim de ocorrência.