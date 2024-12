Mega bazar em Curitiba tem moda para toda a família com até 70% de desconto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O bazar beneficente “Moda do Bem”, que inicia nesta quinta-feira (05), vai comercializar várias peças de roupas com preços em promoção e descontos que chegam a 70%. O evento ocorre até o próximo domingo (08), no bairro Batel, em Curitiba.

De acordo com a organização, estarão disponíveis roupas para o público feminino, masculino e infantil. Além disso, óculos, sapatos, chinelos, além de outros acessórios estarão nas prateleiras. O bazar ainda vai reunir itens de praia, como cadeiras e guarda-sol, e sugestões de presentes de Natal com descontos.

O Moda do Bem entra na 18ª edição e já arrecadou mais de 75 toneladas de alimentos, beneficiando milhares de famílias. A cada evento, são mais de 80 lojas, oferecendo itens novos da moda feminina, masculina, infantil, acessórios, calçados, decoração e muito mais.

Serviço

Bazar beneficente “Moda do Bem”

Quando: 5/12 a 8/12

Horários: dia 5/12 das 12h às 21h e dias 6, 7 e 8/12 das 10h às 21h

Local: Buffet Du Batel – Alameda Dom Pedro II, 238, Batel – Curitiba

Entrada: R$10 + 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração.

Facebook: facebook.com/bazarmodadobem

Instagram: @moda.dobem