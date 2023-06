Carne, frango, vegetais e peixes são ingredientes principais das receitas que integram o 1º Festival de Parmegiana de Curitiba. O evento, organizado pela plataforma de gastronomia Curitiba Honesta, acontece de 14 de junho a 2 de julho e reúne 29 bares e restaurantes da cidade. Os pratos serão individuais e vendidos ao preço único de R$ 59.

A ideia de fazer um festival do festejado prato não é de hoje. “Fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que um dos pratos mais pedidos na cidade, tanto no presencial quanto no delivery, é o Filet à Parmegiana”, revela Sergio Medeiros, idealizador da Curitiba Honesta

Entre as receitas de parmegiana com carnes, os clientes vão encontrar filé mignon, alcatra, frango e cortes suínos. As vegetarianas vêm com berinjela ou abobrinha empanadas e gratinadas (incluindo opção vegana). E tem ainda as com peixes como o brasileiro pirarucu, o argentino gatuzzo ou ainda a tradicional tilápia.

Confira a lista de participantes do Festival da Parmegiana em Curitiba!

A OSTRA BEBADA

Filé mignon à Parmegiana, acompanhado de arroz e batatas rústicas da casa.

Rua Ermelino de Leão, 95 – Centro – Terça a Sábado: Jantar das 17h às 23h. Domingo das 12h às 16h. @aostrabebada

A SACRISTIA

Filé mignon à Parmegiana, acompanha spaghetti na manteiga, Frango à Parmegiana, acompanha spaghetti na manteiga , Vegetariana – Berinjela à Parmegiana, acompanha focaccia com manteiga de alho.

Rua Joao Manoel, 197 – São Francisco – Segunda a Sexta das 18h30 às 23h30. Sábado das 12h às 17h e das 19h às 23h30. @restauranteasacristia

BARBARELLA BAKERY

Bife de alcatra à Parmegiana, empanado crocante com panko. Coberto com molho sugo e fonduta de gorgonzola. Acompanha batatas rústicas fritas com alecrim.

Rua Comendador Araújo, 795 – Batel – (41) 99257-0307 – Segunda a Sexta das 07h às 22h. Sábado, Domingo e Feriados das 08h às 22h @barbarellabakerycwb

BUTECO TOMAUMA

Bife de alcatra à Parmegiana, coberto por molho, feito a partir de tomates frescos e temperos especiais da chefe, finalizado com queijo tostado. Acompanhado de bolinho de arroz crocante e polenta frita, salpicada de queijo parmesão ralado.

Rua Mateus Leme, 2631- Bom Retiro – Terça à Quinta das 16h à 00h. Sexta e Sábado das 12h às 02h. @butecotomauma

CANTINA DO DÉLIO – ITUPAVA

Filet de frango à Parmegiana (milanesa, coberto com molho de tomate e muçarela gratinado). Acompanhado de nhoque de batata com manteiga e sálvia.

Rua Itupava, 1094 – Alto da XV – Segunda a Sexta no Almoço: 11h às 15h. Jantar das 18h à 0h. Sábado no Almoço: 11h às 16h. Jantar 18h à 0h. Domingo no Almoço: 11h às 16h. @cantinadodelio

MAMBEMBE – SHOPPING MUELLER

Mignon à Parmegiana, acompanhado de arroz, fritas ou outra opção: chips de batata artesanal e salada (mix de folhas verdes, tomate e cenoura). – Acompanha um pudim de leite caseiro.

Avenida Candido de Abreu, 127, piso G1 – Loja 04 – Shopping Mueller – Centro – Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 11h às 22h. @mambemberestaurante

ANARCO – MERCADO MUNICIPAL

Bife de alcatra à Parmegiana, acompanhado de talharim ao molho sugo e batatas rústicas.

Avenida Sete de Setembro 1865 – Box 115 – Centro – Terça a Sábado: Almoço das 11h às 16h. Domingo das 11h às 15h. @anarcorestaurante

CÃO VEIO

Filé mignon à Parmegiana, acompanhado de arroz com brócolis e batatas rústicas.

Rua Angelo Sampaio, 1744 – Batel. – Segunda a Sábado das 18h às 23h. @caoveiocuritiba

OPERA ARTE

Copalombo suíno à Parmegiana com risoto especial de abacaxi e bacon. Vegetariana: Parmegiana ratatouille (berinjela empanada, molho ratatouille, abobrinha, cebola e tomate), acompanha arroz e batata frita.

Rua João Gava, 920- Opera de Arame – Abranches – Terça a Sexta das 10h às 18h. @opera_arte

QUERMESSE

BIFE SUJO À PARMEGIANA – Miolo de alcatra ao molho pomodoro com queijo muçarela gratinada. Acompanha batata frita e fatias de pão francês.

Rua Carlos Pioli, 513 – Bom Retiro – Terça a Sexta das 18h às 01h. Sábado e Domingo das 11h30 às 01h. @barquermesse

PARMEGIANA DO BETO – Delivery

Alcatra à Parmegiana, acompanhamentos “Dois” a sua escolha: porção de batatas na manteiga, arroz ou outra opção de espaguete. Frango à Parmegiana, acompanhamentos “Dois” a sua escolha: porção de batatas na manteiga, arroz ou outra opção de espaguete. Vegetariana: Berinjela à Parmegiana, acompanhamentos “Dois” a sua escolha: porção de batatas na manteiga, arroz ou outra opção de espaguete. Mista, acompanhamentos “Dois” a sua escolha: porção de batatas na manteiga, arroz ou outra opção de espaguete.

Rua Ferdinando Darif, 41, Campina do Siqueira – (41) 3079-9659 – Sómente Delivery – Segunda a Sábado das 18h às 22h. @parmegianadobeto

PINOT WINE BAR

Filé Mignon à Parmegiana, acompanhado de spaghetti à pomodoro. Vegetariana: Hambúguer de plantas (sabor carne) coberto com queijo parmesão e molho pomodoro. Acompanhado de spaghetti à pomodoro.

Rua Itupava 1142 – Alto da XV – (41) 9 9812-8614 – Terça a sábado das 18h à 0h. @pinotwinebar

SI SIGNORE – Delivery

Filé mignon à Parmegiana acompanhado de talharim na manteiga.

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 2850, loja 2 –Mossunguê- (41) 3053-7446 -Delivery e Retirada – Todos os dias das 18h às 23h Almoço: Sábado, Domingo e Feriado das 11h30 às 16h Jantar: Sábado, Domingo e Feriado das 18h às 23h @sisignorepasta

LIMOEIRO

Filetto alla Parmigiana (file à milanesa de lombo bovino, molho de tomate rústico e manjericão e queijo muçarela gratinado) ou Pollo alla Parmigiana (coxa e sobrecoxa de frango à milanesa regado ao molho de tomate rústico finalizado queijo muçarela e tomate).. Acompanhamento a sua escolha entre: Tagliatelle da casa na manteiga e manjericão, arroz branco soltinho ou batata rústica frita salteada em lemon pepper.

Rua Mateus Leme, 55 – Centro Cívico. – Segunda das 11h30 às 15h30. Terça a Sexta das 11h30 às 15h30 e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 17h. @limoeirorestaurante

A TOCA DO TAMBAQUI – Delivery

Filé de peixe Pirarucu grelhado à Parmegiana (com queijo gratinado, sob molho de tomate artesanal). Acompanha farofa com banana da terra e castanhas do Pará, arroz cremoso ao leite de coco com lascas de tucumã-do-amazonas (fruto amazônico) e uma sobremesa, mousse de cupuaçu (fruto amazônico).

Avenida Agua Verde 1060 – Agua Verde – (41) 9 8826-6642 – atende só Retirada e Delivery – Segunda a Sexta das 11h às 14h e das 18h às 22h. Sábado apenas para almoço, das 11h às 15h. @atocadotambaqui

MANGÔO

Corte especial de leitão à Parmegiana, acompanha fettuccine artesanal servido na emulsão de ervas e pomodoro.

Rua Visconde do Rio Branco, 948, Mercês – Terça a Sábado no Almoço das 12h às 15h. Quinta a Sábado no Jantar das 19h às 23h. @mangoocwb

BASTARDS BREWERY – Centro Cívico

Filé mignon à Parmegiana guarnecido de fetuccinni ao pomodoro ou outra opção de guarnição: arroz com fritas. Acompanha cheesecake de frutas vermelhas (torta de cream cheese, com crosta amanteigada e calda de frutas vermelhas). Vegetariana: berinjela à parmegiana guarnecida de fetuccinni ao pomodoro ou outra opção de guarnição: arroz com frita. Acompanha cheesecake de frutas vermelhas (torta de cream cheese, com crosta amanteigada e calda de frutas vermelhas).

Rua Comendador Lustoza de Andrade, 69 – Centro Cívico – Terça a Domingo: Almoço das 12h às 15h. @bastardsbrewery

RESTAURANTE SCAVOLLO

Filleto à Parmegiana ( mignon a milanesa, gratinado com queijo, manjericão e molho ao sugo artesanal) , acompanha de gnocchi de batata.

Rua Augusto Stellfeld 1642 – (41) 3018-0802 – Sexta, Sábado e Domingo: Almoço das 12h às 15h. Terça a Domingo: Jantar das 18h30 às 23h. @restaurante_scavollo

PARMÊ- Delivery

Mignon suíno à Parmegiana (empanado com Panko, com molho de salsa Maria Rosa) acompanhado de arroz e chips de batata.

Rua João Caetano 832 – Bigorrilho – (41) 9 9850-3237 (Somente Delivery) – Segunda a Sábado das 11h30 às 14h30. @parme.giana

CURRY PASTA

VEGANA – Filé de abobrinha empanada com cobertura de queijo de castanha de caju gratinado. Acompanha curry de abóbora e arroz pilaf aromático com amêndoas.

Avenida Manoel Ribas 750 – Mercês – Segunda a Sexta : Almoço das 11h30 às 14h. https://www.getinapp.com.br/curitiba/curry-pasta. @curry.pasta

SILZEUS

Polpetas bovinas à parmegiana (bolinhos de carne) com molho sugo artesanal e queijo muçarela argentino gratinado. Acompanhado de fetuccine na manteiga com cheiro verde.

Via Veneto,500 – Santa Felicidade – Segunda a Sexta das 17h às 23h30. @silzeus_bar

MACCHERONI

Filé mignon à Parmegiana alla Maccheroni (mignon recheado com queijo e presunto, coberto com molho ao sugo e parmesão). Acompanha spaghetti.

Rua Manoel Eufrásio, 1124 – Ahú – Terça a domingo no Almoço das 11h às 14h45. Terça a sábado no Jantar das 18h às 23h. @maccheronioficial

CANTINA DO DÉLIO – BATEL

Filet de frango à Parmegiana (milanesa, coberto com molho de tomate e muçarela gratinado). Acompanhado de purê cremoso de batata.

Rua Teixeira Coelho, 255 – Batel – Terça a Sexta no Almoço: 11h às 15h. Jantar das 18h às 23h. Sábado no Almoço: 11h ás 16h. Jantar 18h à 0h. Domingo no Almoço: 11h às 16h. @cantinadodeliobatel

ANARCO BATEL

Filé mignon à Parmegiana (empanado com farinha panko, coberto com molho ao sugo e parmesão). Acompanha batatas rústicas e arroz ou outra opção: talharim na manteiga, Filé de peixe Tilápia à Parmegiana (empanado com farinha panko, coberto com molho ao sugo e parmesão). Acompanha batatas rústicas e arroz ou outra opção: talharim na manteiga. Vegetariana: Berinjela à Parmegiana (empanada com farinha panko, coberta com molho ao sugo e parmesão). Acompanha batatas rústicas e arroz ou outra opção: talharim na manteiga.

Rua Marechal José Bernardino Bormann, 600 – Batel – Segunda a Domingo: Almoço das 11h às 16h. @anarcobatel

PASTA CREATIVA

Bife à parmegiana, regado com molho sugo artesanal, com mix de queijos gratinados no maçarico (muçarela e parmesão). Acompanhado de risoto quatro queijos e batata rústica com alecrim.

Rua Maestro Carlos Frank, 2050 – (41) 9 8861-0830 – Boqueirão – Terça a Sexta: Almoço de das 11h30 às 14h30. Sábado: Almoço no das 11h30 às 15h. Jantar de Quarta a Sábado das 17h30 às 23h30. @pastacreativa

GRÊS

Polpetone à parmegiana (bolo de carne moída com temperos especiais, molho de tomate e queijo gratinado), acompanhado de risoto.

Rua Saldanha Marinho 1582, Bigorrilho – Terça a Sábado das 9h30 às 23h. Domingo das 9h30 às 16h. @gresgastronomia

PERUANO

Peixe à Parmegiana (peixe argentino Gatuzo temperado a moda cevichera, em baixo de um molho caseiro de tomate em pedaços, vinho Malbec, manjericão e tempero peruano). Coroado com queijo meia cura de minas acompanhado de batatas coradas.

Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 675 – Cristo Rei – Terça a Domingo: Almoço das 11h30 às 14h30. Quinta, Sexta e Sábado: Jantar das 18h30 às 22h. @peruanogastronomiacultura

RESTAURANTE IMPERIAL

Foto: Gean Cavalheiro / Divulgação

Filé mignon à Parmegiana ao molho de tomate pelatti, com gratinado maçaricado acompanhado de arroz e fritas. Acompanhado de sobremesa: uma mousse de maracujá ou limão.

Rua José Loureiro, 111 – Sobreloja – Centro – De Segunda a Sexta das 11h às 15h Sábado das 11h às 15h30. @restauranteimperial1966

JIPE BAR

Delicioso e macio Steak Bovino, temperado a moda da casa, empanado na farinha de rosca com queijo parmesão, frito na manteiga, servido com molho pomodoro rústico artesanal e queijo mussarela derretido. Acompanha arroz soltinho e batata rustica com páprica e orégano.

Rua Secondo Tedeschi, 36 – Ahú – Segunda-feira a Sábado das 11h00 às 14h30



Serviço:

1º Festival do Parmegiana de Curitiba

De 14 de junho a 2 de julho de 2023

Preço único R$ 59,00

Informações: www.curitibahonesta.com.br

