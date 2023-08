Festival Churrasco dos Bravos terá 10 tipos de carne na brasa em Curitiba

Neste domingo (6), em Curitiba, acontece o 1º Festival de Churrasco dos Bravos. O evento, organizado pelo chef Marcos Oliveira, será no Restaurante Bucaneiro, a partir das 12h. Serão seis horas de open carnes com mais de 10 tipos de preparo.

“Esperamos todos para saborear uma seleção irresistível de carnes preparadas por talentosos chefs. Será uma verdadeira festa de sabores, para satisfazer o paladar dos amantes da boa comida”, pontua o chef Marcos Oliveira, organizador do evento e dono do Restaurante Bucaneiro.

Os assadores confirmados são Toca do Churrasco, O Piá do Churrasco, Eduardo da EJS Temperos, Chef Braia, Rapha Rufato, Rafael Ragulo, Carlos Fogo, Betão, Felipe Meira e Gui Andrade.

O evento vai contar com:

O 1º Festival de Churrasco dos Bravos ainda vai contar com a presença do cuteleiro curitibano Milton Rodrigues, o Miltão das Facas, forjando suas facas.

Os ingressos antecipados estão à venda por R$99 (até esta terça-feira – 1º de agosto). O segundo lote é R$149. No dia, será R$200. Crianças de até seis anos não pagam e de sete a 11, pagam meia. As bebidas são cobradas a parte.

Mais informações pelos telefones e WhatsApp 41 99595-7760 e 41 99761-1312.

O evento será no Restaurante Bucaneiro (Rua Antônio Escorsin, 1411 – São Braz). Ingressos podem ser adquiridos neste link.

