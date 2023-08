Circuito Jazz acontece durante todo o mês de agosto na Ilha do Mel

Que tal aproveitar as belezas naturais da Ilha do Mel e ainda curtir muita música boa com apresentações de artistas renomados do Brasil e do exterior? Esta é a proposta do Circuito Jazz a Gosto, que ocorre durante todo o mês de agosto dentro do movimento que há dez anos promove circuitos de jazz na Ilha do Mel. O evento é fruto da união dos empresários de Nova Brasília e tem curadoria do músico e compositor Glauco Solter, com programação sempre aos finais de semana, entre sexta-feira e domingo.

Além do Circuito Jazz a Gosto, com atrações concentradas na comunidade de Nova Brasília, o evento também é formado pelo Circuito Encantadas Jazz, com apresentações na outra comunidade da Ilha. “Tradicionalmente agosto é marcado como o mês do jazz na Ilha do Mel e já temos um público cativo, que sempre prestigia o nosso evento. Neste ano, mais uma vez, estamos inovando com o Circuito Jazz a Gosto, trazendo muita música de qualidade para quem estiver por aqui neste período”, destaca Suzi Albino, empreendedora na Ilha do Mel e uma das organizadoras do evento.

Um dos novos empreendedores que participa pela primeira vez do evento é Tairone Passos, que já está com seu espaço de hospedagem 70% ocupado em agosto. “Sempre participamos como público dos eventos na Ilha do Mel, e agora, como empresário posso dizer que é uma satisfação contribuir com a cultura para o público que procura a Ilha do Mel. Será um evento inesquecível mais uma vez”, afirma Passos.

A expectativa dos organizadores é atrair em média 5 mil pessoas à Ilha do Mel em cada final de semana de agosto. No ano passado, segundo informações da Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Paraná (Abaline), ao longo de todo o mês foram cerca de 20 mil visitantes.

Valorização de artistas locais

Com curadoria do músico e compositor Glauco Solter, o Circuito Jazz a Gosto conta com aproximadamente 50 atrações musicais e uma programação variada, com apresentações tanto em estabelecimentos comerciais quanto em locais de grande circulação de pessoas, como a Praça Felipe Valentim, que fica na trilha principal de Nova Brasília, na conexão entre a Praia Grande, a Praia de Fora e o Terminal de Embarque. No local, por exemplo, os shows ao ar livre serão todos os sábados entre 11horas e 18horas e aos domingos às 13h30min.

“A gente se preocupou em manter o estilo jazz presente em toda a programação, abrangendo todas as vertentes do jazz como o blues, o soul, o jazz Brasil e teremos até uma noite de forró jazz. É um festival muito aberto e o jazz nos dá essa liberdade imensa de sons e variações”, afirma Glauco Solter.

Entre os convidados estão grandes nomes do jazz nacional, como por exemplo, o pianista Ricardo Verocai, que se apresenta em 04 e 05 de agosto, e Sergio Albach, com apresentações em 18 e 19 de agosto, e também muitos artistas locais. Um dos destaques é o músico Nego Blues, da Ilha do Mel, que se apresenta no dia 12 às 14h no Palco da Praça.

Já em relação às atrações internacionais, destaque para a orquestra italiana Il Viaggiatori Armonicci, que se apresenta em 19 de agosto, e para a trompetista argentina Kinki Orlandini, com shows no último sábado do mês (26). Outro destaque desta edição é a forte presença feminina, com participação de cantoras de projeção nacional como Rogéria Holtz, Katia Drummond, Michele Mabelle, Thaís Calderon e Ana Decker. Confira aqui a programação completa.

Como chegar e o que fazer?

O acesso à Ilha do Mel, no Litoral Norte do Paraná, é feito apenas por barcos, que saem de Pontal do Sul (em Pontal do Paraná) ou de Paranaguá, com destino às comunidades Nova Brasília e de Encantadas. Em ambos os povoados o deslocamento é feito apenas por trilhas e o visitante encontra uma ótima infraestrutura de turismo, com pousadas, campings, bares e restaurantes dos mais variados estilos.

Além das belíssimas praias, em Nova Brasília o visitante pode conhecer o Farol das Conchas, que fica no Morro das Conchas, cujo acesso se dá por uma escadaria com 150 degraus e que proporciona uma vista panorâmica da Ilha. Outra atração é a Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres, construída em 1770, no pé do Morro da Baleia, de onde é possível ter uma ótima vista da região. Já em Encantadas, um dos lugares mais especiais é a Gruta de Encantadas, localizada no lado sul da Ilha à beira-mar.

Por ser uma área de preservação ambiental, há limite diário de pessoas para entrar na Ilha do Mel e, por isso, é importante fazer a reserva nas pousadas com antecedência. Entre as opções de hospedagem em Nova Brasília estão a Pousada e Café das Meninas, Ilha do Mel Lodges, Pousada Astral da Ilha, Pousada Treze Luas, Pousada Village Mel, Pousada Bee House, Pousada e Chalé Lote 22 e Ilha do Mel Café, entre outras.

Serviço

Circuito Jazz a Gosto na 10ª edição do Festival de Jazz na Ilha do Mel

Local: Nova Brasília (Ilha do Mel)

Data: 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de agosto

Informações: https://www.instagram.com/jazzagostoilhadomel/

Realização

Idealizadores Circuito Jazz a Gosto na Ilha do Mel: Fernando Ricardo (Fefeu), Shila Valentim, Luiz Guilherme Tizzot e Suzi Albino.

Organizadores: Shila Valentim e Suzi Albino (Produção), Carol Valentim (Produção cultural), Douglas Fernandes (Marketing), Renata Zunino (Produção operacional), Glauco Solter (Curadoria musical).

Patrocínio: Corona Brasil, Ambev e APAIXONADOS pela Ilha.

