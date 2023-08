Antonina Blues Festival acontece em outubro; serão mais de 25 atrações

A 7ª edição do Antonina Blues Festival acontece entre os dias 12 a 15 de outubro deste ano. Mesmo com a data um pouco diferente em 2023, já que o festival acontece geralmente durante o feriado de Corpus Christi, a edição este ano promete boas atrações gratuitas e abertura especial.

O idealizador do evento, Marcos Maranhão, contou com exclusividade sobre o festival para a reportagem da Tribuna. “Serão vários shows, que começam por volta do meio-dia e se estendem até 22 horas. Estamos estudando fazer também grand sessions em bares, para quem quiser estender e ficar curtindo a música. Serão dias festivos na cidade”, revelou.

LEIA TAMBÉM:

>> KLB confirma show em Curitiba com experiência vip entre fãs e a banda; ingressos estão à venda

>> Turnê sul-americana pode trazer britânicos do Depeche Mode a Curitiba

Com expectativa de público de aproximadamente 4 mil pessoas por dia, o Antonina Blues Festival atrai jovens, adultos, crianças e idosos. As apresentações acontece em pontos estratégicos: na Praça Beira Mar, no pequeno calçadão da cidade, na Estação Ferroviária e também na Ponta da Pita.

“O festival é muito importante para Antonina. Gera economia para a cidade que atinge toda a população, desde a pessoa que aluga casa, aluga chácara, a quem vende sonho, picolé, a pessoa que trabalha no festival, restaurantes. Isso gera uma economia criativa, há mais passeios de barco, mais passeios na área rural, pessoas vão mais para as cachoeiras. Essa movimentação financeira é super importante”, enfatiza Maranhão.

A programação completa do Festival será divulgada em breve.

Serviço

Antonina Blues Festival

Dias 12, 13 14 e 15 de outubro

Atrações gratuitas

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”