O KLB confirmou sua vinda para Curitiba. O show com o trio de irmãos Kiko, Leandro e Bruno, será no dia 23 de setembro, na Ópera de Arame. Com a turnê comemorativa “20 +2 Experience”, a apresentação ainda promete colocar os fãs ao lado da banda. Os ingressos já estão à venda.

LEIA MAIS – Turnê sul-americana pode trazer britânicos do Depeche Mode a Curitiba

Além das entradas para o show, os fãs de Curitiba já podem garantir pacote especial para o “KLB Experience 20+2 Meet & Greet”, que inclui passe VIP para acompanhar a passagem de som com músicas exclusivas, entrada preferencial, foto com os artistas e credencial especial. A compra do meet & greet não dá direito ao ingresso do show, é uma experiência comprada à parte e não tem meia-entrada.

VIU ESSA? Novo bar inaugura em Curitiba inspirado na boemia carioca e com comidas de botequim

Sucessos

O setlist do KLB terá hits como “A Dor Desse Amor”, “Um Anjo”, “Ela Não Está Aqui”, “Minha Timidez”, “Por Que Tem Que Ser Assim?”, “Estou Em Suas Mãos”, “Por Causa de Você” – versão especial para a clássica “Everything I Do”, do cantor canadense Bryan Adams – entre outras canções.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Uhuu.com, com preços que variam de R$ 90 a R$ 153 + taxas. A experiência Meet &Greet também já pode ser comprada pela internet.

Serviço

KLB em Curitiba

Turnê comemorativa “20 +2 Experience”,

Data: 23 de setembro de 2023

Local: Teatro Ópera de Arame

Informações e ingressos: site Uhuu.com

Você já viu essas??

Empreendimento Shopping de Curitiba anuncia expansão e integração com Parque Barigui Espetáculo no céu Esquadrilha da Fumaça em Curitiba: saiba quando tem show na capital Falta de segurança Furto inusitado revolta moradores de Curitiba: “não tem mais limite”