Feriado é a oportunidade perfeita para descansar, passear e viajar. Mas para quem vai ficar em Curitiba no feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21), não faltam atrações, opções de lazer e de contato com a natureza. Confira cinco dicas para curtir o feriado em Curitiba, sozinho, com os amigos ou em família!

Confira 5 programas para curtir o feriadão

1. Parques e bosques

Jardim Botânico. Foto: Divulgação/ SMCS.

Um dos cartões-postais de Curitiba, o Jardim Botânico atrai habitantes e turistas com seus jardins de inspiração europeia. A estufa está fechada para manutenção, mas quem visitar o espaço ainda pode se encantar com o Jardim das Sensações, as coleções botânicas espalhadas por toda a área e a Galeria das Quatro Estações.

Há quem diga que Curitiba não é Curitiba sem as capivaras e o Parque Barigui é um dos melhores locais da cidade para admirá-las, além de oferecer um ótimo espaço para a prática de atividades físicas e lazer. Também é imperdível o pôr do sol do Parque Tanguá, no bairro Taboão, com seu disputado mirante e muitas outras atrações,

E o Parque São Lourenço, casa do maior jardim de esculturas do Brasil, o Memorial Paranista que abre aos sábados com visitas guiadas, também é um bom endereço para a prática esportivas, com equipamentos modernos, pista de caminhada, playground inclusivos para crianças com deficiências, ciclovia e pista de corridas com carrinhos de rolimã.

Quem procura um espaço verde para descansar no Centro tem no Passeio Público o destino ideal. Com arquitetura deslumbrante e um coreto digital, também é casa de espécies nativas e exóticas de aves. A criançada pode se divertir no parquinho e no carrossel gratuito instalado no Passeio Público em comemoração aos 330 anos de Curitiba.

E quem ainda não conhece, pode aproveitar a data para visitar a 45° área de conservação de Curitiba, inaugurada no bairro Campo de Santana no fim do ano passado: o Parque Pinhal de Santana conta com parquinho inclusivo com piso emborrachado, pista de caminhada, quadra poliesportiva e muita área verde.

2. Mercado, feiras e gastronomia

Mercado Municipal de Curitiba.Foto: Arquivo/Albari Rosa

Quem não abre mão de conhecer novos sabores e de provar pratos deliciosos não pode deixar de visitar o Mercado Municipal de Curitiba neste feriado, funcionando com horário normal, sexta-feira e sábado das 8h às 18h, e no domingo das 8h às 13h, os restaurantes ficam abertos até 15h. No Mercado, você encontra desde ingredientes frescos e de qualidade até restaurantes que unem diferentes cozinhas.

Para quem procura fugir do Centro e quer uma boa refeição em família, o bairro Santa Felicidade é parada obrigatória, famoso pela influência italiana que reflete na cultura, na arquitetura e principalmente na culinária.

No feriado de sexta-feira, a Feira Noturna do Champagnat, mais conhecida como Feira da Praça da Ucrânia, que movimenta o Bigorrilho, estará funcionando como ponto facultativo, ou seja, algumas barracas estarão abertas normalmente, e outras, não. No sábado (22), é o Batel que sedia a Feira Gastronômica, das 12h às 20h. Nas feiras, os visitantes encontram pastéis, pierogis, hambúrgueres, sanduíches e muito mais.

3. Feirinha do Largo da Ordem

Feira do Largo da Ordem, em Curitiba. Foto: Cesar Brustolin / SMCS

A tradicional Feira do Largo da Ordem, que acontece todos os domingos no setor histórico, traz opções de artesanato, antiguidades e também de culinária. Para quem busca levar consigo um pedaço da identidade curitibana, as lojas #CuritibaSuaLinda são ideais, com cerca de 150 opções de souvenires e peças de arte temáticas da cidade, entre roupas, acessórios, bijuterias, decoração, utilidades domésticas, livros e artigos de papelaria. Veja os endereços das lojas.

4. Museus, cinema e teatro

Cine Passeio. Foto: Cido Marques / FCC

Passeios culturais não faltam no feriadão curitibano, desde teatro, a cinema e artes visuais. A exposição Curitiba, Capital do Paranismo ocupa dois andares do Memorial de Curitiba, no bairro histórico São Francisco, e conta com reproduções de obras de artistas como João Turin, Alfredo Andersen, Zaco Paraná, Lange de Morretes, João Ghelfi e Waldemar Freyesleben, grandes nomes do Movimento Paranista.

O Teatro Novelas Curitibanas recebe ao palco de quinta à domingo um dos mais marcantes clássicos da Grécia Antiga, o espetáculo Ilíada, interpretado em Língua Brasileira de Sinais.

Para os cinéfilos, Curitiba tem cinema de rua, o Cine Passeio traz uma programação com preço acessível em um espaço confortável e com acessibilidade para PcDs.

O Museu Municipal de Arte (MuMA) tem em exposição Imersão, de Daniel Dach; Pintura em Falta, do grupo Episteme Brasilis; Amazônia, de Désirée Sessegolo; Belas75, com obras do acervo da Escola de Música e Belas Artes do Paraná; e Conheça 2022: Novos Nomes das Artes Visuais em Curitiba, da ARTE C. O Museu da Fotografia traz a mostra Histórias e retratos da feira do Largo da Ordem, da fotógrafa Carol Castanho.

5. Linha Turismo e Torre Panorâmica

Ônibus da Linha Turismo de Curitiba. Foto: Aniele Nascimento/Gazeta do Povo/Arquivo

Para conhecer os principais pontos turísticos de Curitiba de maneira prática e bem programada, a Linha Turismo é a melhor opção. Com ônibus especiais com dois andares, a Linha faz um roteiro circular passando por 24 atrações.

A volta completa, sem paradas, leva cerca de 2h30, mas o indicado é aproveitar as paradas para conhecer os pontos que mais interessam. Os ônibus passam de meia em meia hor, e o tíquete tem validade de 24 horas, sem limite de reembarques.

Uma das paradas da Linha Turismo, a Torre Panorâmica oferece uma visão privilegiada da cidade do alto, além da Serra do Mar. Com 109 metros de altura, o mirante é o ponto mais alto da cidade. O espaço também conta com o painel de Poty Lazzarotto, retratando a história da capital paranaense.

