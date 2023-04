Shopping inaugura maior pista de kart a céu aberto de Curitiba

A “maior pista de kart a céu aberto de Curitiba” começou a funcionar nesta semana no estacionamento lateral do Park Shopping Boulevard, no bairro Xaxim. Com 650m de extensão e 14 karts disponíveis para locação, a atração promete atrair um público diferente para o centro comercial.

É possível reservar a pista para grupos a partir de 12 pessoas para a realização de baterias exclusivas. A idade mínima para dar uma voltinha no local é 14 anos. A estrutura da pista tem pneus de contenção que garantem o amortecimento dos veículos em caso de uma colisão.

Rafael Teixeira Caetano, proprietário da Kart CWB, empresa responsável pela pista, assegura que velocidade e segurança podem e devem andar juntas. “Procuramos deixar a pista rápida e ‘aberta’, para os pilotos terem a sensação de estarem correndo em um kartódromo, mas também somos os únicos a instalar Santo Antônio e cinto de segurança em todos os nossos karts”, afirma.

Os motores de todos os karts estão dentro do que estipula a regra para a categoria. “Trabalhamos com motores de 7 HP, seguindo todas as determinações para que nossos clientes se divirtam com responsabilidade”, acrescenta Teixeira.

Para auxiliar os pilotos amadores, uma equipe de cinco pessoas trabalha na pista durantes as baterias. São quatro fiscais de pista dando apoio aos corredores e mais um fiscal de prova, responsável pelas bandeiradas e cronometragem.

O Park Shopping Boulevard fica na BR-116, número 16.303 – Xaxim. Para curtir a pista de kart por 15 minutos o valor é de R$ 65 e 25 minutos sai por R$ 90.

Horários da pista de Kart

Segunda. à Sexta – 15h às 22h;

Sábado – 14h às 22h

Domingo – 13h às 20h



