Família Madalosso estreia espetáculo de Natal; veja programação deste domingo

O espetáculo ‘O Expresso de Natal’, parte da 5ª edição do Natal Encantado da Família Madalosso, estreia neste domingo (24), às 19 horas. Promovido pelo Restaurante Família Madalosso, o evento acontece no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, de 24 de novembro a 23 de dezembro.

Parte do calendário oficial das festividades de Curitiba, o Natal Encantado da Família Madalosso tem apoio da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e deve receber cerca de 70 mil pessoas durante toda a programação, de acordo com informações da coordenação do evento.

Papai e Mamãe Noel chegam com cortejo musical no Mercado Municipal

O espetáculo “O Expresso de Natal” e as atrações do Natal Encantado da Família Madalosso prometem fortalecer o espírito natalino. O evento contará com apresentações músico-teatrais e decoração imersiva. A atração é voltada para todas as idades com espaços de interação e neve artificial.

Na Vila Madalosso haverá também um trenzinho para passeio ao redor do Restaurante Madalosso, uma montanha-russa temática com trenó e roda-gigante para vistas deslumbrantes da área decorada e do bairro Santa Felicidade.

Para a diversão das crianças, foi montada ainda uma caixa de presente com escorregador e trenó fotográfico. Já os mais velhos poderão se aventurar em uma tirolesa de 70 metros. A roda-gigante, a mini montanha-russa e a tirolesa precisam de ingressos.

Ingressos para atrações de Natal no Madalosso

A entrada é gratuita para o público geral e as apresentações musicais contam com duração de cerca de 30 minutos. Os brinquedos radicais terão custo à parte: Montanha-russa (duas voltas) e Roda-gigante (três minutos): R$ 15; Tirolesa: R$ 20 (por descida); e combo dos três brinquedos: R$ 40.

Parte da renda arrecada com as atrações natalinas será revertida ao Hospital Erastinho. A estimativa é receber mais de 120 mil pessoas durante todos os dias de espetáculo.

Para receber crianças e adultos portadores do Transtorno do Espectro Autista, a Família Madalosso disponibiliza abafadores de som para garantir mais conforto deste público durante toda a apresentação.

Curitiba está repleta de atrações de Natal

Além do espaço da Família Madalosso, Curitiba conta com uma grande programação de Natal, com 180 apresentações espalhadas por toda a cidade, 46 dias de agenda ininterrupta, arte, cultura e simbolismo consagrado.

O Natal de Curitiba começou na sexta-feira (22), no Largo da Ordem, com o espetáculo Auto da Anunciação do Nascimento de Jesus Cristo. Com o tema Nosso Coração Está em Festa, as atrações seguem até 23 de dezembro, mas a decoração segue na cidade até 6 janeiro de 2025.

Horários das apresentações natalinas no Madalosso

24/11 – Domingo, 19h

25/11 – Segunda, 19h30

27/11 – Quarta, 19h30

01/12 – Domingo, 19h

03/12 – Terça, 19h30

08/12 – Domingo, 19h

10/12 – Terça, 19h30

15/12 – Domingo, 19h

17/12 – Terça, 19h30

22/12 – Domingo, 19h

23/12 – Segunda, 19h30

“Natal Encantado da Família Madalosso: O Maior Natal de Todos”

Início: 24 de novembro

Término: 23 de dezembro

Local: Restaurante Família Madalosso – Matriz

Entrada: Gratuita

Ingressos para a roda-gigante e a mini montanha-russa serão vendidos separadamente:

Montanha-russa (duas voltas) e Roda-gigante (três minutos): R$ 15.

Tirolesa: R$ 20 (por descida).

Combo dos três brinquedos: R$ 40.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 18h às 23h, sábados das 11h às 23h, e domingos das 11h às 22h.

Confira as atrações do Natal de Curitiba deste domingo (24)

11h – Natal Verde do Mercado Municipal Capão Raso

19h – Estreia do Natal Encantado da Família Madalosso – Santa Felicidade

19h – Decoração O Boticário na Rua XV

19h – Decoração na R. Gen. Mário Tourinho

19h – Árvore de Natal Volvo no Centro Cívico

19h – Decoração Caminho de Luz da Ligga

19h – Decoração de Natal Ademicon no Jardim Botânico

19h30 – Espetáculo A estrela de Belém na Floresta Encantada Electrolux, na Escola de Sustentabilidade

19h30 – Rua Iluminada Família Moletta. Ingresso a R$ 30 (inteira) e R$15 (meia). Crianças até 5 anos não pagam