Novo voo doméstico partindo de Curitiba passa a operar em dezembro

A Gol Linhas Aéreas anunciou na sexta-feira (22) o lançamento de um novo voo direto entre Curitiba e Maringá, no Noroeste do Paraná. A partir de 21 de dezembro, a companhia vai oferecer voos semanais entre as duas cidades aos sábados. A partir de 3 de fevereiro, o serviço será ampliado com três voos por semana.

A ligação direta entre capital e Maringá, que é a terceira maior cidade do Paraná, é importante por fomentar o turismo regional e ajudar no desenvolvimento de negócios no estado, impulsionando a economia local.

“Uma nova rota como esta consolida pilares econômicos muito importantes, tanto com turismo de negócios, quanto pelas viagens a lazer, e movimenta uma cadeia complexa de hotéis, restaurantes e serviços em geral. Na ponta, isso tem como resultado geração de empregos e aumento na renda dos paranaenses”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Horários do novo voo direto entre Curitiba e Maringá

Entre dezembro e fevereiro, o voo semanal entre Curitiba e Maringá vai partir aos sábados às 22h do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, com chegada às 23h05 no Aeroporto Internacional de Maringá. No retorno, decolará de Maringá às 23h45, com pouso em Curitiba às 00h40.

A partir de fevereiro, os voos partirão às quintas, sextas e domingos de Curitiba às 22h50, com chegada em Maringá às 23h55. De Maringá para Curitiba, a companhia vai oferecer voos às segundas, sextas e sábados, com partida às 5h25 e chegada às 6h20.

Curitiba recebeu quatro voos internacionais em 2024

A melhoria da conexão aérea estadual é uma das estratégias para a captação de mais turistas para as cidades paranaenses. Neste ano, o Paraná conquistou quatro novas rotas diretas de voos internacionais.

O Aeroporto Internacional Afonso Pena passou a receber voos sem conexão de Santiago (Chile) pela JetSmart; e de Buenos Aires (Argentina), também pela JetSmart. Em dezembro começam as operações de voos para Assunção (Paraguai), pela Azul.

O Paraná também conta com voos diretos para Montevidéu (Uruguai) pela Azul; Buenos Aires (Argentina) pela Aerolineas Argentinas e a Gol; e Santiago (Chile) pela Latam, todos no Aeroporto Internacional Afonso Pena. Enquanto no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu é possível se conectar sem escalas com Santiago (Chile) pela Companhia JetSmart.