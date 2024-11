Café de Curitiba encerra atividades e faz bazar com itens a partir de R$ 1

O Café Encantado, cafeteria localizada no bairro Ahú, em Curitiba, anunciou na última terça-feira (19) que vai encerrar as atividades e realizar um bazar com os produtos do estabelecimento, como móveis, eletrodomésticos, decoração, louças, pacotes fechados de cafés, bebidas e mais.

De acordo com a cafeteria, os itens do grande bazar estarão disponíveis a partir de R$ 1.

Inicialmente o evento estava marcado para este sábado (23). Entretanto, por conta da grande procura, o Café Encantado adiou o bazar para o dia 30 de novembro, das 14 horas às 17h30.

O Café Encantado está localizado na Rua Luiz Antônio Biazzetto, 794, no bairro Ahú, em Curitiba. O bazar será no local.