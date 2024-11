Síndica ganha R$ 50 mil pelo Nota Curitibana; Veja outros prêmios!

A entrega do 72º prêmio do Nota Curitibana, programa da prefeitura de Curitiba que incentiva o pedido do CPF na nota, aconteceu na tarde de sexta-feira (22) no Palácio 29 de Março.

As ganhadoras e ganhador do último sorteio foram a síndica profissional Jeiza Alencar Barreto, que levou para casa o prêmio de R$ 50 mil; a arquiteta Nadine Maria Motter Maccarini, vencedora do prêmio de R$ 20 mil; e o empresário Divonsir de Souza Lima, que ficou com o prêmio de R$ 10 mil.

Também foram premiadas as entidades Hospital Nossa Senhora das Graças e o Instituto Paranaense de Cegos, com R$ 25 mil cada; a Liga Paranaense de Combate ao Câncer e o Pequeno Cotolengo-Dom Orione, com 10 mil cada; a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba (APAE) e a Associação Reviver Down, com R$ 5 mil cada.

Como participar do programa Nota Curitibana

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como empresas de planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. Na sequência, a cada R$ 50 é gerado um cupom com validade para o mês do respectivo sorteio.

O 72º sorteio eletrônico do Nota Curitibana contou com 129.662 participantes com 2.956.852 bilhetes referentes a notas pedidas no mês de junho de 2024. O programa possui 244.677 cidadãos cadastrados para os sorteios. Desde seu lançamento, em 2018, o Nota Curitibana distribuiu R$ 18,78 milhões em premiações.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs e para abater até 50% do valor do IPTU.