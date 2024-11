Vídeo! Morador de Curitiba é flagrado abandonando dez cães em município vizinho

A Muralha Digital de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, flagrou dez cães sendo abandonados na tarde de sexta-feira (22). Os animais, oito filhotes e dois adultos, foram deixados por um homem em uma via que é monitorada pelo sistema.

Os cachorros foram resgatados e estão disponíveis para adoção. Com o auxílio da tecnologia do Muralha Digital, que permite identificar placas de veículos e monitorar ações suspeitas, o infrator foi reconhecido rapidamente.

+ Leia mais Resgate aéreo mobiliza 200 profissionais no Aeroporto Afonso Pena

As imagens foram divulgadas pela prefeitura de São José dos Pinhais e mostram o crime em plena luz do dia. O homem sai do mato e entra correndo no carro de cor prata, deixando para trás dez cachorros:

Conforme apurado pelo município da região metropolitana, o homem que abandonou os animais é morador de Curitiba. Ele será penalizado administrativamente pela Secretaria de Meio Ambiente (Semma) de São José dos Pinhais e pode responder civil e criminalmente. Além disso, terá de arcar com os custos dos cuidados fornecidos aos animais pelo município.

Pouco depois, a Guarda Municipal chegou e constatou o abandono. Assista ao vídeo no final desta matéria.

Ninhada com 8 filhotes e os dois cães adultos foram resgatados e passam bem. Foto: Divulgação/Prefeitura de São José dos Pinhais.

Filhotes e cachorros abandonados em São José dos Pinhais podem ser adotados

A Guarda Ambiental de São José dos Pinhais realizou o resgate dos dez cachorros. Já o Setor de Defesa Animal da Semma encontrou um abrigo temporário para eles, que agora aguardam por adoção.

Interessados em adotar os animais ou contribuir com ração e outros itens podem entrar em contato pelo telefone (41) 3380-0500, ramal 108.

Abandono de animais é crime: saiba a pena

O abandono de animais é uma prática proibida pela Lei Municipal nº 4.231/2023, que prevê sanções administrativas para quem comete maus-tratos, incluindo o abandono.

No Brasil, a Lei Federal nº 9.605/98 tipifica a prática como crime, com penas agravadas pela Lei nº 14.064/2020, que prevê reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda em casos que envolvam cães e gatos.

Como denunciar o abandono de animais

A população também pode ajudar a combater o abandono de animais e outras práticas ilícitas. Denúncias podem ser feitas pelos telefones da Guarda Municipal, 153 ou 0800 153 0800, ou pelo Portal 156 da Prefeitura.