Papai e Mamãe Noel chegam com cortejo musical no Mercado Municipal

As luzes e o clima de Natal tomaram conta do Mercado Municipal Capão Raso neste sábado (23/11). Com direito a chegada do Papai e Mamãe Noel, foi aberta oficialmente a temporada mais encantadora do ano para os curitibinhas no mercado. A ampla programação segue até o dia 24 de dezembro no espaço.

A chegada do Papai e da Mamãe Noel foi acompanhada de um cortejo musical. Em todos os fins de semana, a partir de agora, os frequentadores do Mercado Municipal Capão Raso terão atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024.

A agenda inclui oficina de pinheirinhos, gorros e bolachas natalinas, feirinha, ônibus decorado que vai tocar músicas de Natal, apresentações musicais e show de palhaços.

“Será o maior Natal do Mercado Municipal Capão Raso. Teremos um mês recheado de atrações para crianças e adultos. A nossa expectativa é de um crescimento do movimento em até 30% em relação ao Natal do ano passado”, diz Paulo Cordeiro, presidente da Comissão de Atividades e Eventos do Mercado Municipal Capão Raso (CATE).

“A ideia é que os clientes possam trazer as crianças para aproveitar as atrações, fazer suas compras e ainda curtir a praça de alimentação”, diz Elias Techy, o gestor da área comercial da Urbs, que gerencia o espaço.

Centro de compras no bairro

O Mercado Municipal Capão Raso tem 100 lojas, com diversas opções de alimentação, e um Armazém da Família, além do comércio com lojas de brinquedos, roupas, acessórios de celular, lojas de bebidas e cafeteria. O local permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs.

O passageiro que sai do terminal pode acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Serviço

Natal do Mercado Municipal Capão Raso – de 23/11 a 24/12

Sábado 30/11

11h às 19h – Feira Afro Empreendedores

11h às 16h – Oficina: Gorrinhos de Natal

15h30 – Espetáculo Os Barbacas

16h30 – Um Baile Bom

17h às 18h – Show de Palhaços

Sexta-Feira 6/12

10h às 20h – Feirinha Natalina

Sábado 7/12

10h às 20h – Feirinha Natalina

11h às 16h – Oficina: Pinheirinhos de Natal

17h às 20h – Visita do Papai Noel

11h às 19h – Parque de Infláveis

Domingo 8/12

10h às 19h – Feirinha Natalina

11h às 18h – Parque de Infláveis

Sábado 14/12

11h às 16h – Oficina: Slime do Grinch

15h – Banda Lyra Curitibana

17h às 20h – Visita do Papai Noel

Domingo 15/12

14h às 17h- Feira Adoção Pet

Quarta-Feira 18/12

A partir das 9h – Ônibus Decorado disponível para fotos e passará o dia tocando músicas natalinas.

19h – Apresentação Natalina da Auto Viação Redentor, com diversos personagens e músicas.

Sábado 21/12

11h às 16h – Oficina: Bolachas Natalinas

17h às 20h – Visita do Papai Noel

Terça-Feira 24/12

10h às 13h – Visita do Papai Noel

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Funcionamento: de segunda a sábado

Espaço Sabores: 9h às 19h

Lojas: 9h às 21h

Praça de Gastronomia: 9h às 21h