Parque de Curitiba com o pôr do sol mais exuberante da cidade completa 28 anos

Considerado um dos parques mais bonitos da cidade e com o pôr do sol mais exuberante de Curitiba, o Parque Tanguá completa 28 anos neste sábado (23). Criado pelo prefeito Rafael Greca na sua primeira gestão, em 1996, o parque é o mais procurado por turistas que buscam ficar em contato com a natureza e ter uma vista panorâmica de tirar o fôlego.

“O Parque Tanguá representa o cuidado que Curitiba tem com a natureza e com o meio ambiente. O local que abrigava uma antiga pedreira foi transformado em uma unidade de conservação. Fizemos isso em 1996, já mostrando como Curitiba é uma cidade inovadora e inteligente”, disse o prefeito Rafael Greca.

Um dos atrativos do Parque Tanguá, nome indígena que significa “baía das conchas”, é a cascata de 65 metros de altura que cai da parte superior do paredão de rocha da antiga pedreira. Na parte superior do parque fica o Jardim Poty Lazzarotto (1924-1998), em estilo francês, homenagem ao artista plástico curitibano, com canteiros de flores, espelhos d’água e chafarizes.

Também na entrada superior do parque, outro destaque do Tanguá é o belvedere, em semicírculo, com três pisos distribuídos em decks metálicos, bistrô, loja e um mirante, em duas torres de observação.

Decorando o Natal

O Parque Tanguá também está na programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024 e recebeu duas árvores com 20 metros de altura.

As árvores vão decorar a Noite do Coração, quando o Parque Tanguá será palco de 40 artistas celebrando o Natal, de 18 a 23 de dezembro, às 19h30. Na celebração, as crianças vão ganhar “corações iluminados”, patrocinados pelo Minipreço.

O parque também vai ter uma nova atração permanente: uma escultura do Pégasus, o cavalo alado. A decoração produzida pelo atelier do Memorial Paranista ficará na parte central da cabeceira do espelho d ‘água.

Parque Tanguá – Serviço

Rua Oswaldo Maciel, 97, bairro Taboão

Horário de funcionamento:

Parque – das 6h às 20h, diariamente

Bistrô – das 8h às 19h, diariamente

Sanitários – das 8h às 18h