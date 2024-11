Programação de natal 2024 em Curitiba; veja as atrações

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A capital do Paraná já está toda iluminada e repleta de programações natalinas até o mês de dezembro. Uma excelente oportunidade de aproveitar a magia do Natal com toda a família. Para te ajudar, separamos uma super programação para você não perder nenhum evento que acontecerá em Curitiba nos próximos dias.

Curitiba está recheada de atrações e duvido que você não conseguirá participar de algum desses eventos. Então, já vai anotando na agenda para não esquecer. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo.

A maioria das programações natalinas estão sendo realizados pela Prefeitura de Curitiba e são presenciais, sem a necessidade de agendamento, e o melhor, totalmente gratuito. Confira!

Programação de Natal

Decoração de Natal no Jardim Botânico

Data: 22/11 à 06/01

Horário: 06h às 20h

Local: Jardim Botânico – Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350

Natal no Passeio Público – Decoração

Data: 22/11 à 06/01

Horário: 06h às 21h

Local: Parque Passeio Público – R. PRES. CARLOS CAVALCANTI, 370

Árvore de Natal do Centro Cívico

Data: 22/11 à 06/01

Horário: 19h30 às 23h59

Local: Prefeitura Municipal de Curitiba – AV. CÂNDIDO DE ABREU, 817

Auto de Natal no Centro Histórico

Data: 22/11 à 29/11

Horário: 00h01 às 20h30

Local: Unidade de Interesse de Preservação Palacete Wolff – R. KELLERS, 7

Natal na Rua XV – Roda-gigante

Data: 22/11 à 22/12

Horário: 16h às 22h

Local: Rua XV de Novembro – nº 0

Nosso Coração está em Festa no Parque Barigui – Show de drones e árvore de Natal

Data: 29/11 à 29/11

Horário: 19h30 às 20h30

Local: Parque Municipal Barigui – AV. CÂNDIDO HARTMANN, 2355

Natal na Defensoria Pública

Data: 27/11 à 12/12

Horário: 18h às 19h

Local: Sede Central de Atendimento da DPE-PR – Rua José Bonifácio, 66 ]

Espetáculo de patinação de Natal na Praça Oswaldo Cruz

Data: 27/11 à 29/11

Horário: 20h às 21h

Local: Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, 0

Nosso Coração está em Festa no Parque Barigui – Espetáculo no grande palco

Data: 29/11 à 22/12

Horário: 19h30 às 21h

Local: Parque Municipal Barigui – AV. CÂNDIDO HARTMANN, 2355

Fantástica Fábrica do Papai Noel – Natal Sem Fome

Data: 29/11 à 14/12

Horário: 19h às 20h

Local: UniEnsino – Rua Frederico Maurer, 2555

Natal no Passeio Público – Auto da Adoração dos Reis Magos

Data: 28/11 à 22/12

Horário: 19h30 às 20h

Local: Passeio Público – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 370

Natal na Rua XV – Espetáculo

Data: 25/11 à 25/11

Horário: 19h30 às 20h30

Local: Calçadão da Rua XV – Rua XV de Novembro, 0

Natal no Restaurante Família Madalosso

Data: 24/11 à 23/12

Horário: 19h às 21h

Local: Restaurante Família Madalosso – Avenida Manoel Ribas, 5875

Coral Folclórico Italiano de Santa Felicidade

Data: 30/11 à 21/12

Horário: 19h às 20h30

Local: ACISF – Rua Via Veneto, 63

Rua Iluminada Família Moletta – 2024

Data: 16/11 à 30/12

Horário: Diariamente das 19h30 às 23h, exceto dia 24/12 das às 19h30 às 21h30

25/12 das19h30 às 23h

Local: Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará – Curitiba/PR

Ingresso: À partir de R$ 30 na Zet – Crianças de 0 a 5 anos não pagam / 6 a 12 anos pagam meia-entrada