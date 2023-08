O Dia dos Pais é neste domingo (13) e para garantir um almoço especial e saboroso para celebrar a data como eles merecem, chegou o momento de escolher o restaurante e fazer as reservas. Pensando nisso, o Bom Gourmet preparou um roteiro de onde comer no Dia dos Pais em Curitiba, com opções para todos os gostos e famílias.

LEIA MAIS – O que fazer no Dia dos Pais em Curitiba: veja dicas de passeios

Confira e capriche na escolha!

Quintal do Porco

Carré de leitão na brasa: especial de Lênin Palhano para o Dia dos Pais.| Quintal do Porco/Divulgação

Para o almoço do Dia dos Pais (13), o Quintal do Porco, agora sob o comando do chef Lênin Palhano, serve um cardápio especial que inclui Carré de leitão na brasa, acompanhado de batatas, cogumelos e molho de salsinha, pelo valor de R$ 90 (individual) e a Paleta de cordeiro assada, com vegetais, arroz com cebola caramelizada e amêndoas, e molho Boursin com aroeira, pelo valor de R$ 295 (serve de 3 a 4 pessoas).

VIU ESSA? Festival Direto no Fogo com seis horas de open food na RMC é adiado! Veja nova data

Além dos pratos especiais, os clientes também podem optar pelo menu da ação “pop-up” do mês de agosto, com as criações mais icônicas de Palhano, tais como Arroz de Bacalhau, Polvo no Vapor, Nhoque Bolonhesa com Espuma Umami, Porquinho na Couve e outras que se tornaram sucessos ao longo dos 17 anos de atuação do chef paranaense.

Reservas pelo WhatsApp (41) 99570-0539.

O Quintal do Porco fica na Avenida Manoel Ribas, 540 – Mercês @quintaldoporcorestaurante

Cantina e Pizzaria Baviera

“Filé do Patrão” é a sugestão para os pais no Baviera.| Adriano Gomes/Divulgação

Para celebrar a data, o Baviera oferece um cardápio variado que inclue sopa de cebola, saladas, travessas de frios, antepastos, massas, menu kids, pratos especiais da casa, pescados, pizzas doces e salgadas e calzones em diversos sabores, além de opções de sobremesa.

LEIA TAMBÉM – Boliche volta a fazer sucesso em Curitiba nos shoppings e bairros; veja onde jogar

Um dos preparos mais procurados é o tradicional prato da casa “Filé do Patrão”, mignon grelhado (500g), acompanhado de farofa, salada de tomate, alface, batata frita à Baviera e uma porção generosa de arroz branco. O prato individual custa R$ 100. Para duas pessoas o valor é de R$ 205.

Reservas pelo telefone (41) 3232-1995 e pelo site.

A Cantina e Pizzaria Baviera fica na Alameda Augusto Stellfeld, 18 – Centro. @cantinabaviera

Carlo Ristorante

Buffet do Carlo Ristorante abre especialmente para a data.| Carlo Ristorante/Divulgação

O Carlo Ristorante, que normalmente não funciona aos domingos, vai abrir suas portas no Dia dos Pais para um almoço especial. O tradicional buffet será servido à vontade (R$ 95 por pessoa), das 11h30 às 15 horas.

LEIA AINDA – Show ‘Amigos’ na Ligga Arena em Curitiba provoca lágrimas e sorrisos nos fãs

O serviço inclui mais de 20 opções de frios, entre queijos, salames e saladas; mais de dez pratos quentes, entre massas, risotos e carnes; além de uma mesa repleta de sobremesas, com opções que vão desde o tradicional brigadeiro de colher até cheesecakes com calda. Para harmonizar, a carta de bebidas inclui vinhos, espumantes, chope, cervejas especiais, drinks e opções não alcoólicas.

Reservas pelo telefone (41) 3243-5787 ou WhatsApp (41) 98418-0130.

O Carlo Ristorante fica na Avenida Iguaçu, 2820 – Água Verde. @carloristorante

Ile de France

Steak au Poivre: filé com molho de pimenta do reino está entre os mais pedidos no Dia dos Pais.| Ile de France/Divulgação

A agenda de reservas do Ile de France está aberta para o domingo (13) com atendimento em dois horários: ao meio-dia e às 14h30. Tradicionalmente, os pratos com carne vermelha são os mais solicitados nesta data, entre eles o Steak au Poivre (filé com molho de pimenta do reino), o Filet Roquefort e Tournedos Madère Champignons (filé com vinho madeira e cogumelos).

Mas o menu também tem opções de pratos à base de peixe, camarão e pato (Confit de Canard e Magret), além do clássico Strogonoff de Filet, preparado da mesma maneira há 70 anos. O Ile de France incorporou ao menu o Plat de Fromage, seleção de queijos ideal para ser servida antes da sobremesa, como é apreciado pelos franceses. Falando em doces, o famoso Crêpes Suzette da casa é flambado em frente ao cliente no momento de servir.

Reservas pelo telefone ou WhatsApp (41) 3223-9962. Aceita encomendas.

O Ile de France fica na Avenida do Batel, 1550, Espace 4 – Batel. @iledefranceoficial

Nuu Nikei

Mignon Soho é uma das pedidas para o almoço dos pais no Nuu Nukei.| Jennyfer França/Divulgação

O restaurante que alia referências do Japão e Peru oferece para o Dia dos Pais um cardápio que começa com entradas, divididas entre quentes e frias, além de duplas de sushis especiais com sabores exclusivos. Uma entrada fria de sucesso é o Carpaccio trufado, que o cliente escolhe entre salmão, polvo ou vieiras, com pasta de trufas, flor de sal e raspa de limão siciliano. Outra pedida quente para abrir o almoço é o Taco Nuu Style, de mignon ou de pato, preparado ao molho Nikkei com creme de abacate, cogumelos, tortilla artesanal de trigo e nori.

Uma variedade de sushis, niguiris, preparos na wok e parrillas e completam o menu, com destaque para o Mignon Soho, um medalhão de mignon servido ao demi-glace-nikkei com shitake, legumes braseados e batatas crocantes.

Reservas pelo Instagram @nuunikkei

O Nuu Nikkei fica na Rua Fernando Simas, 333 – Mercês.

L’Épicerie

Crevettes Santé: camarões ao molho de tomate com creme de caju, arroz de couve-flor e amêndoas.| L’Epicerie/Divulgação



O bistrô L’Épicerie reuniu clássicos da culinária francesa em um menu especial para comemorar o Dia dos Pais, com couvert, prato principal e sobremesa, no valor de R$ 160 (mais serviço). O almoço tem início o tradicional Couvert do L’Épicerie, cesta de pães artesanais, servidos com geleia de tomate, tapenade de azeitonas pretas e manteiga Roquefort.

Para o prato principal, será possível escolher entre o Tournedos Poivre (mignon grelhado ao molho de pimenta média, servido com confit de cebola e batatas gratinadas), Tournedos Paris (mignon grelhado ao molho Roquefort cremoso com shitakes e batatas gratinadas), Saumon Poêlé (salmão grelhado ao azeite de limão siciliano, julienne de legumes e batatas gratinadas) ou Crevettes Santé (camarões grelhados ao molho de tomate com creme de caju, arroz de couve-flor e amêndoas).

Duas opções da sobremesa crème brûlée encerram o menu: sabores baunilha ou de flor de laranjeira. A casa também irá servir um Menu Kids (R$70, mais serviço), com picadinho de mignon, arroz, batata palha e sobremesa. Para quem preferir levar o seu vinho, o valor da rolha será de R$ 50.

Reservas pelo telefone (41) 3044-4744 ou WhatsApp (41) 99698-6390.

O L’Épicerie fica na Rua Fernando Simas, 340 – Bigorrilho. @lepiceriecuritiba

Ópera Arte

Ópera Arte oferece buffet de pratos regionais.| Ópera Arte/Divulgação

Localizado em um dos mais famosos cartões postais de Curitiba – a Ópera de Arame –, o restaurante Ópera Arte celebra o Dia dos Pais com um buffet de comidas típicas regionais, como Feijoada, Barreado e Costela na Cerveja, ao preço de R$ 90 por pessoa (taxa de serviço não incluída).

Os pais que forem acompanhados dos filhos ao restaurante ganham uma cerveja Heineken para brindar com a família. Por estar em um ponto turístico, o restaurante não faz reservas no horário de almoço e atende apenas por ordem de chegada.

Informações pelo telefone ou WhatsApp (41) 99999-2091.

O Ópera Arte fica na Rua João Gava, 420 – Abranches. @opera_arte

OX Room Steakhouse

“Filé dos Flintstones” folheado a ouro é o especial dos pais na OX Room Steakhouse.| Pezzi Comunicação/Divulgação

A OX Room Steakhouse está com reservas abertas para o almoço de Dia dos Pais em dois turnos – às 11h45 e às 13h45 – e para o jantar, nos dias 12 e 13. O chef Fred Lopes vai preparar uma experiência memorável para comemorar a data: um corte do famoso Tomahawk, conhecido como “filé dos Flintstones”, folheado a ouro (R$ 299). Dois acompanhamentos podem ser escolhidos para acompanhar o Tomahawk Folheado a Ouro, entre eles arroz biro-biro, salada de batatas e milho verde grelhado na brasa com manteiga e ervas.

Reservas pelos telefones (41) 3039-4577 ou WhatsApp (41) 99779-3354.

A OX Room Steakhouse fica na Alameda Dom Pedro II, 390 – Batel. @oxroom_steakhouse

Pobre Juan

Mix de tapas e cortes assados na parrilla compõem o menu especial do Pobre Juan.| Pobre Juan/Divulgação



O restaurante Pobre Juan, localizado no térreo do shopping Pátio Batel, preparou um cardápio exclusivo para o almoço de Dia dos Pais, que será servido no sábado (12) e no domingo (13). O menu Juan Pais Compartilhado (R$ 448) terá como entrada o Mix de Tapas Pobre Juan, incluindo croquetas de jamón e ossobuco, além de mini empanadas de carne e de queijo.

Para o prato principal os clientes podem escolher três opções de cortes de carne assadas na parrilla – entre chorizo, ojo de bife, ancho, Pobre Juan e asado de tira –, que serão servidos junto com um trio de molho e mais três acompanhamentos à escolha do cliente, entre os seguintes pratos: arroz biro-biro, Farofa Pobre Juan, papas soufflé, arroz à piamontese e alligot de batata com queijo gruyere. O menu custa R$ 448.

Reservas pelo telefone (41) 3020-3670.

O Pobre Juan fica no shopping Pátio Batel, na Avenida do Batel, 1868, Lojas 127-130 – Batel. @restaurantepobrejuan

Marcondes Cozinha Autoral

Paella Valenciana é uma das opções para o almoço dos pais no Marcondes.| Fernando Zequinão/Divulgação

O Marcondes Cozinha Autoral criou três opções exclusivas de pratos para o almoço de Dia dos Pais, que servem de duas a três pessoas: Paleta de cordeiro, servida com molho do próprio assado, brócolis ao alho e óleo e fettuccine; Costela Assada, servida com maionese da Nonna e farofa estilo Marcondes; ou Paella Valenciana, tradicional prato espanhol que leva arroz, lagostim, polvo, camarões, frango e temperos especiais. O cardápio à la carte também estará disponível.

Reservas pelo WhastApp (41) 3205-4982.

O Marcondes fica na Rua Recife, 220 – Cabral. @marcondesrestaurante

Trinitas – NH Curitiba The Five

Restaurante Trinitas aposta em late brunch para os pais.| NH The Five/Divulgação



O hotel NH Curitiba The Five promove um late brunch especial de Dia dos Pais, que será servido nos dias 12 e 13, das 6h30 às 13 horas, no restaurante Trinitas. Servido em formato de buffet, o menu traz opções como tábua de queijos, frios e especiarias; seleção de alfaces exóticas com legumes em conserva; quiche lorraine; conchiglione de brie com damasco ao molho alfredo; estação de pães de fermentação natural feitos na casa; espumantes, entre outros itens.

O late brunch possui o valor individual de R$ 65 (mais 10% por pessoa). Pais com dois acompanhantes pagantes (acima de 12 anos), terão 50% de desconto e os que forem com quatro acompanhantes pagantes ganharão seu café da manhã de cortesia.

Reservas pelo site, telefone (41) 3434-9400 ou e-mail nhcuritibathefive@nh-hotels.com.

O hotel NH Curitiba The Five fica na Rua Nunes Machado, 68 – Batel. @nhhotelsbrasil

Restaurantes Victor

Linguado do Pappi é a sugestão dos Restaurantes Victor.| Restaurantes Victor/Divulgação

Os Restaurantes Victor do São Lourenço e da Praça da Espanha vão servir chope e vinho para os pais que estiverem na fila de espera, aguardando por uma mesa, no dia 13. Além disso, os restaurantes estão recebendo encomendas de quem deseja celebrar a data no aconchego de casa. O cliente pode fazer sua encomenda até a véspera (12) e retirá-la no Dia dos Pais, no horário combinado com o restaurante.

Um dos pratos indicados pelo Victor para a data é o Linguado do Pappi, para duas ou quatro pessoas, que vem com filé de linguado grelhado, acompanhado de camarão, cogumelos, arroz branco e batata sauté. A Petiscaria do Victor, em Santa Felicidade, funcionará normalmente com o atendimento de domingo.

Reservas e encomendas pelo telefone ou WhatsApp (41) 99684-0509 (Bar do Victor), (41) 99954-1617 (Petiscaria do Victor) e (41) 99708-0672 (Praça do Victor). (41) 99684-0509.

O Bar do Victor fica na Rua Livio Moreira 284 – São Lourenço. A Petiscaria do Victor fica na Avenida Manoel Ribas, 6995 – Santa Felicidade. O restaurante Praça do Victor fica na Rua Saldanha Marinho, 1650 – Bigorrilho. @restaurantesvictor

Grand Mercure Curitiba Rayon

Café da manhã de hotel para do Dia dos Pais.| Grand Mercure Curitiba Rayon/Divulgação



Além de presentear todos os pais com uma cerveja especial, os restaurantes do hotel Grand Mercure Curitiba Rayon contam com diversas opções gastronômicas para comemorar a data. Para os pais que desejam antecipar a comemoração com um jantar sofisticado e intimista, o Hai Yo, referência em gastronomia asiática, oferece opções à la carte.

Já para os que preferem aproveitar um café da manhã, o Garbo Restaurante oferece um bufê completo, com mesa de frios, frutas frescas, pães, bolos, salgados, doces, além da Cozinha Show, com tapiocas, omeletes, ovos fritos, panquecas e waffles feitos na hora. O valor por pessoa é de R$ 79 e o café da manhã é servido das 6h às 11 horas.

Reservas pelos telefones ou WhatsApp (41) 99961-1599 (Ha Yo) e (41) 3532-0150 (Garbo Restaurante).

O Grand Mercure Curitiba Rayon fica na Avenida Visconde de Nácar, 1424 – Centro. @grandmercurecuritiba

Ópera Arte Ristorantino

Ópera Arte Ristorantino vai brindar pais com garrafa de vinho português.| Ópera Arte/Divulgação



Neste Dia dos Pais, para cada pedido do renomado Muros de Vinha Tinto DOC Douro, o restaurante Ópera Arte Ristorantino, no shopping Pátio Batel, irá oferecer de brinde uma garrafa de 375ml do mesmo rótulo. Proveniente das mais nobres vinhas do Vale do Pinhão, na região do Douro, em Portugal, o Muros de Vinha Tinto DOC Douro possui um sabor rico e complexo, que harmoniza bem com vários pratos do menu da casa.

Reservas pelo telefone (41) 3019-6464, Whatsapp (41) 99999-3247 ou pelo Instagram.

O Ópera Arte Ristorantino fica na Avenida do Batel, 1868, Piso L3 – Batel.

Di Paolo

Di Paolo dará voucher cortesia para os pais.| Murilo Ribeiro/Divulgação

Todos os pais que forem ao restaurante Di Paolo nos dias 12 e 13, para o almoço ou jantar, vão ganhar um voucher cortesia contendo uma Sequência Tradicional grátis para sua próxima visita.* Para a Sequência Tradicional, além do Galeto al Primo Canto (galeto assado na brasa de carvão), estão disponíveis as seguintes opções: Capeletti in Brodo, Radicci com Bacon, Salada de folhas, Maionese de Batatas, Polenta Frita e Brustolada, Queijo à Dorê, além de 63 possíveis combinações de massas e molhos. *O desconto é aplicado nos pedidos de Sequência Tradicional para almoço e jantar, mediante reserva e acompanhamento de outro(a) pagante do mesmo prato.

Reservas pelo telefone (41) 3995-2059 ou WhatsApp (41) 99229-1107.

O Di Paolo fica na Avenida Prefeito Omar Sabbag, 461 – Jardim Botânico. @diapaolocuritiba

Boi and Beer

Costelinha barbecue de brinde para reservas antecipadas.| Boi and Beer/Divulgação

Quem for aproveitar o Dia dos Pais no Boi and Beer poderá aproveitar uma promoção exclusiva para reservas realizadas até este sábado (12): nas mesas com quatro pessoas ou mais, o pai ganha de presente uma costelinha barbecue e um chope Patagônia Weisse 285ml para harmonizar. A promoção só é válida para reservas de famílias (pais com seus filhos), tanto no bistrô do Cabral, quanto no das Mercês.

O menu da casa contempla ainda cortes de carne como o steak Boi and Beer, picanha Angus, bife ancho, short rib Wagyu, flat iron, Denver steak, prime rib, T bone, entre outros.

Reservas pelo telefone (41) 3328-4590 ou WhatsApp (41)98864-3302.

O Boi and Beer funciona em dois endereços: Rua Marcelino Champagnat, 779 – Mercês; e Rua Bom Jesus, 478 – Cabral. @boiandbeer

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal