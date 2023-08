O que fazer no Dia dos Pais em Curitiba: veja dicas de passeios

Ainda dá tempo de encontrar o que fazer no Dia dos Pais em Curitiba. Para ajudar a celebrar a data, comemorada no dia 13 de agosto neste ano, a Tribuna separou cinco dicas de passeios para levar o pai e aproveitar o domingo em família. Bora conferir?!

Festival de Música Instrumental para os pais musicais

Para os pais que apreciam a natureza e uma boa música, o Vale da Música é um bom lugar. Localizado na Ópera de Arame, o Festival de Música Instrumental de Curitiba, apresentado pelo Bradesco, fica em um dos pontos mais tradicionais da cidade. Com um Palco Flutuante no meio do lago da Ópera, o Vale da Música oferece música instrumental diariamente.

Durante o passeio também é possível entrar na Ópera de Arame e apreciar a exposição Afetos Urbanos e Cidades Possíveis, que ocupa o segundo andar do teatro. A exposição é feita por artistas locais que trazem a arte urbana como tema central.

Confira a programação para o domingo (13):

10 horas – Deu Jazz

12h40 – MUV Instrumental

15h20 – Jazz Cigano – Jazz Manouche

Serviço

Valor para entrada no Vale da Música: R$ 15 inteira e R$ 7,50 meia-entrada. O benefício é válido para pessoas que estejam dentro da lei da meia-entrada, crianças de até 12 anos e para moradores de Curitiba e região metropolitana, que precisam levar um comprovante de residência para obter o desconto.

Endereço: Rua João Gava, 970 – Abranches.

Filme com o pai no Cine Passeio

Cinema sempre agrada. Se for um cinema com um café depois e muita conversa, melhor ainda. E pra não fazer isso trancado dentro de um shopping, que tal ir até o Centro da cidade e aproveitar o Cine Passeio?

O local tem uma programação bem diversificada em diferentes horários, além de resgatar a memória de Curitiba e o charme da cidade. Depois do filme escolhido, tire um tempo para aproveitar o café do espaço.

Serviço:

Endereço: R. Riachuelo, 410. Centro. Curitiba-PR

Valores: Terça e Quarta – R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)

Quinta a Domingo – R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Ingressos disponíveis na bilheteria e nos totens de autoatendimento do local ou pelo site.

Clássico de Curitiba: Feira do Largo da Ordem

Esse é um dos passeios mais tradicionais da cidade, mas também um dos mais gostosos de serem feitos: ir até a Feira do Largo da Ordem no domingo. São imensas as possibilidades gastronômicas. É possível encontrar o tradicional pastel com caldo de cana, pratos da culinária alemã, comida de boteco, acarajé, comida árabe e muitas outras. Também tem espetáculos, arte, artesanato e exposição de carros antigos.

Uma dica especial é esticar o passeio até o Museu de Arte Paranaense, um dos mais antigos e que conta a história do Brasil. A entrada é gratuita.

Serviço:

Endereço: R. Kellers, 289 – São Francisco, Curitiba – PR, 80410-100

Terça a domingo, das 10h às 17h30

Domingão em trattoria italiana

Para celebrar o Dia dos Pais, o Carlo Ristorante, localizado no bairro Água Verde, vai abrir no domingo (13) para o almoço. No dia, o restaurante vai preparar o tradicional buffet, servido à vontade, pelo valor de R$ 95 por pessoa.

O serviço inclui mais de 20 opções de frios, entre queijos, salames e saladas; mais de 10 pratos quentes, entre massas, risotos e carnes; além de sobremesas, com opções como o tradicional brigadeiro de colher e tortas de cheesecake com calda.

O almoço de Dia dos Pais do Carlo Ristorante (Av. Iguaçu, 2820) será servido no domingo, dia 13 de agosto, das 11h30 às 15 horas.

Passeio na natureza com pai aventureiro

Se o pai gosta de caminhadas e da natureza, uma opção que não falta em Curitiba é parque. Leve o pai para passear em um dos mais de 30 parques e bosques que a capital paranaense tem.

Uma dica é preparar uma cesta de piquenique para fazer uma refeição no Parque Barigui. E se der vontade de fazer uma atividade física, é fácil alugar uma bicicleta compartilhada da TemBici. Ou quem sabe uma caminhada pelo Passeio Público? As possibilidades são inúmeras. O importante é comemorar a data.

Você já viu essas??

Como consegue?? Incrível!! Criança de Curitiba deixa famoso apresentador sem palavras!! Espetáculo garantido Confirmado! Esquadrilha da Fumaça se apresenta neste sábado em novo local Você faz?? Um simples detalhe pode salvar a sua vida e a daqueles que você ama!!