Dia das Mães terá show especial do padre/cantor Fábio de Melo

O Padre Fábio de Melo se apresenta em Curitiba com show especial no Dia das Mães – 14 de maio, a partir das 19h, no palco do Teatro Positivo. Com o projeto “Este sou eu”, em que a palavra se mistura à canção, ele reúne clássicos e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de 25 anos de carreira musical.

Os ingressos para o espetáculo estão à venda em Disk Ingressos com preços a partir de R$ 80. O show do Padre Fábio de Melo é um verdadeiro espetáculo que traz mensagens de amor, fé, esperança, amizade e paz. A produção é da RA Eventos..

+ Leia mais: Festival Comida di Buteco reúne 31 participantes; veja fotos e descrições

A apresentação conta com uma banda completa, com o tecladista Rafael Maia na direção musical, Magoo na guitarra e violão, Daniel Ferrer no baixo, além de Romulo Santiago no trombone, o baterista Roberto Marçal, o trompetista Ricardo Abreu, e o saxofonista e flautista Thiago Rocha.

No repertório, Padre Fábio de Melo apresenta canções como “Nas Asas do senhor”, “Onde Deus Possa me ouvir”, “Trem Bala”, “Deus cuida de mim”, “Tudo é do pai”, “Era uma vez” e “Este sou eu” que vão encantar e emocionar este reencontro do artista com o público curitibano.

Os ingressos custam de R$ 80 a R$ 540 + taxas, de acordo com o setor e modalidade escolhida:

Plateia A – Setor Verde – R$ 270 (meia-entrada) e R$ 540 (inteira);

Plateia B – Setor Rosa – R$ 220 (meia-entrada) e R$ 440 (inteira);

Plateia C – Setor Azul Claro – R$ 180 (meia-entrada) e R$ 360 (inteira);

Plateia D – Setor Amarelo – R$ 150 (meia-entrada) e R$ 300 (inteira);

Plateia E – Setor Roxo – R$ 110 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira);

Plateia F – Setor Azul – R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira).

+ Veja também: Rita Cadillac e familiares de Garrincha comemoram 20 anos do O Torto

Ao todo, Pe. Fábio de Melo já vendeu mais de 3 milhões de cópias de CDs , além de 3,5 milhões de livros. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil.