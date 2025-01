Curitiba recebe Festival de Teatro de Bonecos com mais de 40 apresentações

Entre os dias 2 e 9 de fevereiro, o Centro Cultural Teatro Guaíra, em Curitiba, promove o 24º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos, reunindo espetáculos nacionais e internacionais de 25 companhias selecionadas e mais duas convidadas. As mais de 40 apresentações ao longo dos oito dias prometem encantar públicos de todas as idades.

Criado em 1991, o Festival Espetacular de Teatro de Bonecos é um marco cultural do Paraná. Participam desta edição dez companhias do Paraná, das cidades de Maringá, Colombo e Curitiba, sete companhias do estado de São Paulo e sete companhias de outros estados, além de companhias da Argentina, Itália e Espanha.

“Este evento é uma verdadeira celebração da arte milenar do teatro de bonecos e destaca-se não só pela diversidade de linguagens, mas também pela importância de manter viva essa arte”, afirma o diretor-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro.

A abertura será no vão livre do Museu Oscar Niemeyer (MON), com espetáculos lambe-lambe, que variam de 3 minutos a 6 minutos. São eles:

“Antonina, little star!”, da companhia Libélulas de Ribeirão Preto;

“Mergulho”, da companhia Titeres da cidade de Rosário, Argentina;

“Flores do Sertão”, da companhia Sonora, de Curitiba;

“Fritas para viagem”, da companhia Mirabólica de teatro palhaç@, de Colombo.

Durante o festival internacional, as apresentações se concentram no espaço externo – pátio em frente à entrada principal – do Teatro Guaíra, no auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), no auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório) e no Teatro José Maria Santos.

Programação do 24º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos

“ANTONINA, LITTLE STAR!”

Livre | Lambe-lambe | 3 minutos

Cia Dela Só | São Paulo – SP

Antonina é uma doce senhora que passa seus dias atrás de uma máquina de costura. Outrora fora cantora de rádio, mas a vida a levou para outros caminhos. Antonina pode ter esquecido seus sonhos, mas seus sonhos nunca se esqueceram dela.

“MERGULHO”

Livre | Lambe-lambe | 5 minutos

Cia Libélulas | Ribeirão Preto – SP

Em águas desconhecidas, da superfície às profundezas, de rios e mares, existem criaturas reais e encantadas. Elas fazem parte de um universo fantástico no planeta Terra, mas estão ameaçadas pela ação humana…

“EL NIÑO FANTASMA”

Livre | Lambe-lambe | 6 minutos

Cia Alquimia Títeres | Rosário – Argentina

Numa praça da cidade, um menino fantasma quer brincar de gangorra, mas quando se aproxima das pessoas só consegue assustá-las, ser ignorado ou rejeitado. Tudo muda quando uma garota não só o ama, mas também decide brincar com ele. Aquela noite será, para a criança fantasma, o momento que deixará de ser “invisível” para o outro. Uma obra que nos convida a refletir sobre o lugar que damos à infância e ao seu desenvolvimento na sociedade atual, sendo a infância um espaço para as crianças crescerem, brincarem e se desenvolverem.

“FLORES DO SERTÃO”

Livre | Lambe-lambe | 4 minutos

Cia Sonora | Curitiba – PR

No sertão do Brasil há mulheres que sonham, e juntas vão bordando seus oníricos mundos na renda de bilro. Uma vó vai ensinando sua neta a bordar flores, e a neta vai ensinando a vó a lutar. Juntas colorem o mundo.

“FRITAS PARA VIAGEM”

Livre | Lambe-lambe | 3 minutos

Cia. Mirabólica de teatro palhaç@ | Colombo – PR

Uma simpática batata e seu gato de estimação, estão diante da televisão quando coisas estranhas começam a acontecer. O espetáculo “Fritas para viagem” tem como inspiração as obras de Tim Burton e Alfred Hitchcock.

“A CORTINA DA BABÁ”

Livre | Palco | 50 minutos

Sobrevento | São Paulo – SP

Destinada ao público infantil, “A Cortina da Babá” é uma encenação do conto Nurse Lugton´s Curtain, de Virginia Woolf (Londres, 25 de janeiro de 1882 — Sussex, 28 de março de 1941). O texto foi escrito para uma sobrinha de visita e encontrado em meio aos manuscritos do romance Mrs. Dalloway. Com quatro atores-manipuladores, música original criada por Pedro Paulo Bogossian, cenografia e figurinos de André Cortez, é a 18ª montagem do grupo, que tem 38 anos de carreira e é reconhecido como um dos maiores expoentes brasileiros do Teatro de Animação.

“O PATINHO FEIO”

Livre | Palco | 30 minutos

Cia. Miiller Teatro de Bonecos | Curitiba – PR

O patinho feio narra a história de uma pequena ave cuja feiura causa desprezo entre os animais onde nasceu. Um dos contos clássicos mais difundidos e admirados na literatura universal, com uma trama que seduz e encanta. Remete-nos a solidariedade e respeito as diferenças. Ele vence as adversidades do destino, superando todos os obstáculos e provocando respeito e admiração de todos.

“O MENINO PLANETA Z”

Livre | Palco | 40 minutos

Cia Manipulando | Maringá – PR

A passagem do cometa Halley na terra no fim da década de 80 abre as portas do imaginar no mais recente espetáculo da Cia Manipulando. Nele, o contador de histórias Danilo Furlan une suas memórias afetivas sobre este tão falado dia com seu desejo de ir até ao espaço. E se lá do alto a gente pudesse beliscar a lua para saber qual seria o seu sabor? Como seria ir até espaço em direção a um planeta perdido, como seria viver sozinho por lá? Venha descobrir estas e outras respostas neste espetáculo que mistura histórias de viagem intergalácticas, luzes, fumaças e uma cenografia, prateada para nos levar em uma viagem imaginária ao universo da Ficção científica de maneira lúdica e artística.

+ Leia mais Cinco receitas deliciosas e sem glúten para fazer em casa

“CIRCUS A NOVA TOURNÉE”

Livre | Palco | 50 minutos

Cia Circo de Bonecos | Salto – SP

Dois clowns entram em cena para divertir a plateia. Mas nada funciona direito. Está dada a medida do que veremos quando abrirem as cortinas do pequeno palco: todos os números estão condenados a uma série divertidíssima de fracassos. A dupla clownesca dá vida aos bonecos, mostrando habilidades e grande domínio nas técnicas de manipulação ao mesmo tempo que estabelece com a plateia um intenso movimento de colaboração. Números clássicos do circo são recriados por personagens conhecidos ou figuras inusitadas: uma mosca dançarina, uma família de ovos equilibristas e duas minhocas trapezistas estão entre os companheiros de palco. Todos carismáticos, todos capazes de manterem crianças e adultos atentos do início ao fim dessa peculiar jornada circense.

“SÓFRIDAS”

16 anos | Palco | 60 minutos

Trip Teatro | Rio do Sul – SC

Se essa bolsa fosse uma mulher, que mulher ela seria? Romântica? Independente? Sonhadora? Engraçada? Louca? Através das bolsas e dos objetos, você vai conhecer várias mulheres que talvez estejam, estiveram ou estarão, algum dia, escondidas dentro de cada uma de nós.

“SAI DE CIMA DO TELHADO”

Livre | Palco | 46 minutos

Companhia Analgésica | Curitiba – PR

Em “Sai de cima do telhado” um casal de morcegos se muda para o telhado da casa onde o menino Lupicínio mora com suas sete irmãs: Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo. O marido morcego tem medo de crianças, mas fica observando o que acontece dentro da casa, onde o menino também está com medo do que pode estar fazendo barulho no telhado. Domingo então resolve contar histórias para fazer Lupicínio dormir, mas ele (sentindo a curiosidade vencer o medo) pede que lhe conte histórias de terror. Através da narração de domingo surgem bonecos, máscaras e um kamishibai com os quais ouvimos as histórias de três bruxas do folclore brasileiro: A Cuca, A Matita-Pereira e a Pisadeira.

“FILHO DO VENTO”

Livre | Palco | 35 minutos

Cia Karagowzk | Curitiba – PR

Com a linguagem da arte milenar do teatro de sombras, utilizando luzes, bonecos, cenários e efeitos especiais, conduzimos o público nos caminhos desta história cheia de encantos e poesia. Tudo começa com a descrição de um povoado no deserto africano, onde a mãe conta uma história a seus filhos, enquanto lá fora um vendaval varre o local com sua força grande. A mãe conta a história do filho do vento. O nome dele é um segredo que deve ser guardado. Mas um menino chamado Nakira conhece o filho do vento e começa a aventura. A origem da história é do povo San, que habita o deserto Kalahari, denominados de bosquímanos, magníficos contadores de histórias, que revelam fabulosa integração com a natureza.

“VIEJOS (VELHOS)”

16 anos | Palco | 65 minutos

Sérgio Mercúrio | Banfield | Argentina

“Velhos” é o primeiro espetáculo da trilogia sobre a velhice. Os 8 personagens são bonecos de diferentes técnicas e tamanhos. Desde personagens maiores que uma pessoa, até bonecos gigantes manipulados com um pé. Estes velhos aqui reunidos, velhos personagens, mostram-se como são, não têm dúvidas, resistiram à prova do tempo à sua própria maneira. São capazes de coisas que eu sinto que são extraordinárias. São homens velhos que estão aqui e ali. É fácil encontrá-los, talvez um dia sejamos nós. Na Argentina desde crianças chamamos à nossa mãe velha. Os pais brincam com isso dizendo que os ofende, argumentando que os velhos são trapos, mas gostam porque sabem que esta expressão depreciativa está cheia de ternura. Eles sabem-no pelo tango.

+ Leia mais Agressores de animais poderão ser obrigados a pagar por tratamentos em Curitiba

“PEDACINHO DE TUDO”

Livre | Palco | 40 minutos

Tecer Teatro | Curitiba – PR

A Tecer Teatro em parceria com a multiartista Cristine Conde, pesquisadora do teatro de formas animadas, apresentam uma pequena fábula com inspiração na própria infância de Cristine. Neta de costureira, seu brinquedo favorito era o fardo de retalhos coloridos, no meio do qual sua avó a colocava para brincar. Um mundo inebriante de possibilidades para uma criança pequena. A partir dessa lembrança tudo se revela, desde os caminhos pessoais, com trinta anos dedicados ao teatro, ao tecido como matéria prima, à pesquisa de figurino e à cenografia como objetos manipuláveis, e ao entendimento de que tudo se constrói com pedacinhos: a vida, os sonhos, quem somos e a nossa história.

“NO TOQUEM MIS MANOS”

Livre | Palco | 45 minutos

Cia. Sombras Chinas | Barcelona | Espanha

As sombras chinesas conhecem o cinema silencioso, o fantoche, o cômico e o música para criar uma coleção de histórias cheias de graça que fascinará a todos os tipos de público. Desde o início dos tempos o homem viveu com sua sombra. Ele começou a brincar com as mãos desenhando formas efêmeras. Transformado isso em uma arte chinesa milenar, suas sombras viajaram pelo mundo através da história.

“HISTÓRIAS DO CARLÃO”

Livre | Palco | 35 minutos

Bonecos da Montanha | Gramado – RS

Prepare-se para se encantar com “Histórias do Carlão”, um espetáculo de luva que promete divertir toda a família. Carlão, o argentino mais querido da serra gaúcha, convida o público a embarcar em uma viagem pelas suas aventuras no Brasil, onde chegou há 20 anos. Com muito humor e interação, Carlão revela suas origens e compartilha a memorável experiência de seu primeiro dia em solo brasileiro. O espetáculo é uma comédia que aborda temas sociais relevantes, como preconceitos e diversidade cultural, por meio de uma narrativa envolvente e acessível para todas as idades. Usando o humor e a habilidade única dos bonecos, o espetáculo incentiva o público a refletir sobre suas “certezas humanas” e as percepções que moldam a sociedade, promovendo uma experiência de autocrítica e inclusão.

“UMA FÁBULA PARA ENTENDER O MUNDO”

Infantil | Palco | 40 minutos

Cia. CórtexArte | Curitiba – PR

Como seria o mundo se os peixes fossem bem obedientes e fizessem tudo o que os tubarões querem? O espetáculo “Uma fábula para entender o mundo” trata deste cenário imaginário. Esta é uma adaptação da história “Se os tubarões fossem homens”, de Bertolt Brecht. Em um espetáculo solo, a obra mostra a força da união e da determinação. Enquanto muitos esperam para ver os imponentes tubarões, são os peixinhos os verdadeiros heróis da história. À medida que a história avança, o público é surpreendido pelo poder de transformação quando os peixes decidem questionar a autoridade dos tubarões. Com coragem e solidariedade, os peixinhos descobrem que juntos são capazes de superar desafios e reivindicar seus direitos.

“2 MUNDOS”

12 anos | Palco | 50 minutos

Cia Lumiato Teatro de Formas Animadas | Brasília – DF

Inspirado na colonização da América e dos territórios do mundo todo, o espetáculo conduz o espectador a viajar por um tempo passado que encontra analogias contínuas com o presente. “2 MUNDOS” conta a história do encontro de duas culturas opostas, onde se revelam os sentimentos e motivações mais profundas da humanidade. Quando no embate das diferenças explode a luta pela vida, a morte de um jovem acontece trazendo uma nova esperança.

“MEMÓRIAS D’OMAR”

Livre | Alternativo | 45 minutos

Cia. PlastikOnírica | Santos – SP

Omar é um velho pescador que navega em Memórias, curiosa embarcação e banca de histórias. Em seu balaio, achados das profundezas do mar: tesouros guardados nas ondas do pensamento, a beleza da passagem do tempo, os naufrágios do esquecimento. Intervenção cênica itinerante e intimista, livremente inspirada em poemas de autoras(es) santistas. Memórias d’Omar convida o público a embarcar numa viagem de formas animadas sobre os mistérios de envelhecer ao sabor da água salgada.

“ATRAVESSAR O MAR PARA SEMPRE”

Infantil | Palco | 40 minutos

Teatro de Bagagem | Curitiba – PR

Duas pessoas caminham há muito tempo, vivem em travessia para fugir de uma guerra inesperada. Em suas bugigangas possuem um rádio no qual ouvem uma radionovela e reinventam o próprio cotidiano para seguir o caminho. Durante a travessia, recriam a radionovela com os bonecos e objetos que tem à mão. É nessa brincadeira que conhecemos a travessia de Pérola, Violeta, Ícaro e Girassol.

“CONTESTADOS”

12 anos | Palco | 57 minutos

Cia Mútua Teatro e Animação | Itajaí – SC

Uma extensa área de terra. Milhares de pessoas envolvidas. Interesses econômicos internacionais. Questões religiosas. Interferência de forças do estado. Conflito armado. Mortes. Uma narrativa oficial. Lembranças que aos poucos são apagadas. Com elementos comuns a tantas tragédias, o Sul do Brasil foi palco de uma das mais dramáticas guerras que já aconteceram em solo brasileiro. Santa Catarina. Início do século XX. Uma história que precisa ser revisitada. A Guerra do Contestado foi um conflito de terras ocorrido entre os estados do Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1916, envolvendo o Exército Brasileiro, a empresa norte-americana Brazil Railway e milhares de locais.

“BONECOS DE PAU”

Livre | Palco | 45 minutos

Grupo de Teatro de Bonecos A Divina Comédia | Maquiné – RS

O espetáculo do Grupo de Teatro de Bonecos A Divina Comédia combina as tradições dos bonecos de vara sicilianos com influências dos mamulengos brasileiros. Criado em 2008, o espetáculo é não verbal e celebra a cultura popular por meio de 9 esquetes dinâmicas, cada uma com cerca de 4 minutos. As apresentações exploram temas cotidianos, como comédia, drama, aventura e questões ecológicas. Os 14 bonecos utilizados são habilmente manipulados, acompanhados por cenários de estilo barroco e efeitos especiais, proporcionando uma experiência visual única e acessível para o público.

“A ÚLTIMA AVENTURA DE GILGAMESH”

Livre | Palco | 50 minutos

Essaé Cia | Joinville – SC

Gilgamesh foi um grande herói da antiguidade. Apesar de pouco conhecida do grande público, a sua saga, contada há 5000 anos, é a obra literária mais antiga da humanidade. Nesta versão bem humorada da Essaé Cia, Gilgamesh passará por inúmeros desafios para encontrar o seu último desejo: a imortalidade.

+ Leia mais Edital para ocupar bancas e lojas em terminais e no Centro de Curitiba é publicado

“HOJE, GODOT NÃO VEM!”

7 anos | Palco | 65 minutos

Caravan Maschera Teatro | Atibaia – SP

Didi e Juju são duas crianças que estão a espera de Godot debaixo de uma árvore. Eles não sabem quem é Godot e nem por que devem esperar por ele. De repente, Juju aparece com um sapato enorme em seus pés, que o impede de brincar na árvore. Porém, Didi não recebeu nenhum sapato. A partir de então começam a refletir sobre os sapatos. Didi está feliz descalço e se preocupa com os sapatos grandes demais do amigo. Passa a ter medo de que lhe deem um sapato grande que o machuque. A metáfora com a vida está aí… Ao final, Juju e Didi aparecem com sapatos e chapéus grandes demais.

“OLHA O OLHO DOS MENINOS”

Livre | Palco | 55 minutos

Bricoleiros Produções Artísticas | Fortaleza – CE

A história retrata de maneira curiosa e realista, como duas crianças descobrem a mentira. Dois irmãos fazem uma reviravolta na casa aprontando várias confusões. A mãe flagra-os na danação. Para livrarem-se da repreensão da mãe, os pequenos descobrem a mentira como saída. Tentam manipular a situação inventando falsas desculpas. Mas isso gera em seus interiores um aprendizado de como ato mentir pode ser ruim e que traz consequências desagradáveis, principalmente um peso na consciência. Nesse ínterim todos da família passam por uma profunda lição de vida. Um espetáculo de marionetes com uma técnica sofisticada e uma estética refinada de manipulação de bonecos que promove de forma bem humorada, reflexões sobre convívio familiar.

“HISTORIETA”

Infantil | Palco | 30 minutos

Tato Criação Cênica | Curitiba – PR

“Historieta” é o novo espetáculo infantil da Cia. Tato Criação Cênica, que narra uma delicada história de amizade entre um menino e uma borboleta. Juntos, eles dançam e brincam de maneiras que só as amizades infantis conseguem. No entanto, a trama ganha novos contornos com a chegada de uma criatura excêntrica. A partir daí, menino, borboleta e sua nova amiga embarcam em uma jornada fantástica, onde aprendem que os laços afetivos que criamos são entrelaçados pela poesia do tempo. Voltado para crianças de todas as idades — inclusive aquelas que já completaram 100 anos —, Uma Historieta aborda de forma poética e cheia de sutilezas os ciclos da vida e o valor dos amores que cultivamos.

“PRELÚDIOS, PATO, MORTE E TULIPA”

8 anos | Palco | 45 minutos

Laura Bartolomei | Roma | Itália

Duck percebe que está sendo seguida por um personagem e quando descobre que é a própria morte, fica obviamente preocupado. A morte a tranquiliza, explicando que está por perto desde que ela nasceu, e que não há com o que se preocupar, é normal, é a vida. O tempo passa e o pato habitua-se a esta presença que, de fato, tornam-se mais próximos e cuidam um do outro, no caminho para o último suspiro. Um quarto sem paredes, uma cama nua e uma tigela de água no palco. Uma mulher doente, uma marionete, um pato, uma máscara mortuária. Ao encarnar a Morte e narrar a história do Pato, a doente pode aceitá-la ter o fim de vida anunciado.

Mais informações do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos

Ingressos: R$ 20 e R$10 (meia-entrada)

Espetáculos lambe-lambe gratuitos

Venda de ingressos: Disponível no site Deubalada