Edital para ocupar bancas e lojas em terminais e no Centro de Curitiba é publicado

A Urbanização de Curitiba (Urbs) lançou o primeiro edital de 2025 para ocupação de lojas e bancas em vários pontos da capital paranaense. São 28 espaços no Mercado Municipal Capão Raso, Rua 24 Horas, Terminal Guadalupe, Rua da Cidadania da Matriz, Arcadas do Pelourinho, Bicicletário Centro Cívico, Centro Comercial Rui Barbosa e Arcadas do São Francisco.

A licitação será realizada no dia 22 de janeiro, às 13h, na sede da Urbs (Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Estação Rodoferroviária – Jardim Botânico). A entrega das propostas, a abertura dos envelopes e o anúncio do vencedor é feito durante o mesmo ato, que dura aproximadamente uma hora e meia.

As lojas e bancas podem ser ocupadas pelos mais diversos empreendimentos, como lanchonete, comércio em geral, bicicletário, cafés e restaurantes. Cada espaço tem regra própria de ocupação.

Contrato para ocupar lojas e bancas da prefeitura de Curitiba dura cinco anos

O contrato é válido por cinco anos e pode ser renovado por igual período. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Saiba mais detalhes sobre as regras no edital.

“É uma boa oportunidade para quem quer montar seu negócio. São vários espaços, com diversos tamanhos e finalidades em locais de grande circulação de pessoas”, diz o diretor administrativo e financeiro da Urbs, Pedro Romanel.

O valor mínimo das outorgas (parcela inicial) varia de R$ 712,80 até R$ 41.796,24, de acordo com o espaço. Serão consideradas vencedoras as propostas de valores iguais ou superiores à parcela inicial.

O Mercado Municipal Capão Raso tem o maior número de espaços, com 20 bancas e lojas previstas no edital. A Rua 24 horas tem duas, e os demais espaços – Terminal Guadalupe, Rua da Cidadania da Matriz, Arcadas do Pelourinho, Bicicletário Centro Cívico, Centro Comercial Rui Barbosa e Arcadas São Francisco – uma loja cada.