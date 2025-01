Litoral recebe reforço milionário na coleta e ganha ‘Disk Lixo’

O verão no Litoral do Paraná ganha um aliado poderoso na luta contra o acúmulo de resíduos. O Instituto Água e Terra (IAT) injetou R$ 15,8 milhões para turbinar a coleta de lixo nos municípios litorâneos durante a temporada. E tem mais: agora os veranistas podem fazer suas reclamações sobre o serviço diretamente pelo WhatsApp (41) 9-9554-3592.

Esse investimento robusto representa metade do pacote total de R$ 31,6 milhões do programa Verão Maior Paraná, que inclui também ações de desassoreamento, educação ambiental e fiscalização. O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, garante: “Teremos um equilíbrio total na demanda e no atendimento da coleta de lixo em todos os municípios do Litoral, principalmente nos municípios de veraneio”.

Há cinco dias, a reportagem da Tribuna do Paraná mostrou a situação da falta de coleta de resíduos em Matinhos. Cheiro ruim, montanhas de dejetos, reclamação e pouca explicação. A falta da retirada de lixo das ruas deixaram veranistas e moradores incomodados.

A insatisfação foi ainda maior com a descoberta de restos humanos e de animais encontrados no Cemitério Municipal de Matinhos.

Matinhos ganha investimento para resolver problema

Matinhos é o destaque, recebendo uma injeção de R$ 3 milhões. A cidade ganhou 13 caminhões coletores inicialmente, com reforço recente de mais quatro caminhões, quatro carretas e maquinário pesado para o transbordo. O suporte do IAT ao município cresceu 20% em relação ao ano anterior.

José Luiz Scroccaro, diretor-presidente do IAT, ressalta: “Todo ano nós damos esse auxílio aos municípios para fazer uma limpeza mais tranquila das ruas, calçadas e a retirada do lixo urbano, garantindo assim uma praia digna aos veranistas que vêm aproveitar o Litoral do nosso Estado”.