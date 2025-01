Montanhas de lixo viram nova atração em Matinhos, “é um absurdo”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cheiro ruim, montanhas de lixo, reclamação e pouca explicação. A falta de coleta de resíduos durante a operação a temporada de verão está deixando veranistas e moradores incomodados. A insatisfação aumentou depois da descoberta de restos humanos e de animais encontrados no Cemitério Municipal de Matinhos.

Segundo Carolina Alvim, natural de Londrina, norte do Paraná, e que está hospedada no Balneário Inajá, em Matinhos, desde o dia 21 de dezembro, a coleta estava normal até o dia 24, e após essa data, o descaso começou. “É um absurdo, esquinas estão com montanhas de lixo, lixeiras na beira da praia estão transbordando. Um cheiro terrível com lixo para todo lado e acumulando nos balneários. São nove dias sem coleta”, disse Carolina.

Colaboração/Tribuna do Paraná. Colaboração/Tribuna do Paraná. Lixo acumulado em Matinhos por causa de falha no serviço de coleta. foto: Colaboração/Tribuna do Paraná.

Para a moradora de Londrina, o sentimento é de tristeza e descaso. “A gente liga e ninguém responde. É ruim, pagamos o imposto e chegamos a deixar o lixo em casa para não colocar os outros em risco. É muito triste”, lamentou Alvim.

E aí prefeitura?

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Matinhos, Adriano Ribeiro, o problema ocorreu devido a transição de gestão municipal. Ele pede paciência para a população informando que nos próximos quatro dias, o serviço vai estar em melhores condições.

“Fecharam a porta da prefeitura e vimos o caos que está. Estamos vendo o acúmulo de dias e pedimos até segunda, terça e quarta no máximo para colocar em ordem. Estamos melhorando as rotas, é trabalho dia e noite. São 12 caminhões do governo que ficam até março e coletores, e temos só um caminhão. Está um caos nossa cidade”, admitiu Adriano Ribeiro em entrevista para a RPC,

Como funciona a limpeza no Litoral?

A Sanepar é a responsável pela retirada do lixo na orla, ou seja, nas areias. A limpeza das ruas está a cargo das prefeituras. A limpeza nas praias, durante a temporada, é feita todos os dias das 8h30 às 12h e das 14h às 17h20. São 9 equipes: duas em Guaratuba, quatro em Matinhos e três em Pontal do Paraná. No ano passado foram recolhidas 344 toneladas de lixo durante a temporada.

Os profissionais que fazem os serviços de limpeza das praias, durante o verão no litoral paranaense, receberam da Sanepar treinamento técnico e de orientação nos dias 26 e 27 de dezembro. São 120 pessoas que estão diariamente na orla, trabalhando na coleta, separação e destinação dos resíduos das praias. A capacitação será feita na Associação dos Funcionários da Sanepar do Litoral (AESLI).