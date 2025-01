Cemitério de Matinhos tinha freezer com ossadas humanas e animais congelados

A prefeitura de Matinhos, no Litoral do Paraná, descobriu, na noite desta quinta-feira (02), um freezer no Cemitério Municipal que estava abarrotado de ossadas humanas em mais de 20 sacos. Além dos ossos humanos, o equipamento tinha gatos e cães congelados. A Polícia Civil instaurou inquérito policial para verificar a existência de possíveis crimes contra a saúde.

Segundo o coronel Durval Tavares, secretário de Segurança Pública do munícipio, um novo funcionário do cemitério realizou durante a tarde dois enterros, e ao final do dia, entrou na sala administrativa para conhecer o espaço, quando sentiu um forte cheiro e encontrou sacos com ossadas.

Nas redes sociais, o prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora (PL), lamentou o caso e informou que está tendo surpresas desde que assumiu o cargo. “Assumimos a prefeitura e estamos encontrando descasos e mais descasos. É uma surpresa a todo momento. A nossa maior surpresa agora foi aqui no cemitério municipal. Um freezer cheio de gatos congelados e mais de 20 sacos de ossada humana. Eu não sei. Estou descrente com as coisas e indignado com o que tem acontecido no nosso município. Eu morro e não vejo tudo”, disse o prefeito.

E aí, Polícia Civil?

Em nota, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que foi acionada pela administração municipal para verificar irregularidades sanitárias no Cemitério de Matinhos. “No local foram encontrados animais congelados e restos humanos armazenados. A Polícia Científica também esteve no local para levantamento pericial. Testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia”, comunicou a PCPR.