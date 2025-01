Acidente com ônibus do Juventude deixa feridos na Grande Curitiba

O ônibus oficial do Esporte Clube Juventude se envolveu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (02), na BR- 116, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O veículo retornava de Tietê, no interior de São Paulo quando ocorreu a colisão com um carro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 19 horas, teve um acidente do tipo saída de pista, seguido de capotamento do automóvel e colisão frontal com um ônibus, sendo que duas vítimas que estavam no automóvel foram encaminhadas para atendimento hospitalar com ferimentos moderados. Já os dois motoristas do ônibus do Juventude – os únicos ocupantes do veículo -, não ficaram feridos.

Em nota, o Juventude manifestou solidariedade e avisou que torce para que todos os envolvidos estejam bem. A equipe sub-20 do Juventude viajou para disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior e está no Grupo 12, ao lado de América-RN, Comercial de Tietê e Operário de Caarapó-MS.

A estreia do time gaúcho na competição está marcada para esta sexta-feira (03), às 13h, contra os donos da casa, em Tietê.