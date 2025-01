Concurso na grande Curitiba tem 96 vagas e salário de até R$ 23 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O concurso público da prefeitura de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi aberto com 96 vaga com formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.432,90 a R$ 23.683,33.

São oportunidades para para médico, cirurgião, engenheiro, farmacêutico, porteiro, professor, entre outras. As oportunidades abrangem cargos para nível fundamental, médio, superior.

As inscrições começam nesta sexta-feira (03) e são realizadas no site do concurso até o dia 23 de janeiro. A taxa custa de R$ 60 a R$ 100. Candidatos atendidos por lei têm até 07 de janeiro para pedir isenção.

Vagas e salários:

Agente Comunitário de Saúde – 13 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 2.824,00 ;

– 13 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 2.824,00 ; Agente de Combate às Endemias – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 2.824,00 ;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 2.824,00 ; Arquiteto e Urbanista – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.358,95;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.358,95; Assistente Administrativo – 5 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 3.187,80;

– 5 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 3.187,80; Assistente de Farmácia – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 2.167,78;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 2.167,78; Assistente Social – 1 vaga – carga horária de 30h – salário de R$ 4.769,06;

– 1 vaga – carga horária de 30h – salário de R$ 4.769,06; Atendente Infantil – 9 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 1.783,42;

– 9 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 1.783,42; Auxiliar de Odontologia – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 2.081,04;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 2.081,04; Cirurgião Dentista – 2 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 9.538,11;

– 2 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 9.538,11; Enfermeiro – 4 vagas – carga horária de 30h – salário de R$ 4.769,06;

– 4 vagas – carga horária de 30h – salário de R$ 4.769,06; Engenheiro Ambiental – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.503,27;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.503,27; Engenheiro Civil – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.503,27;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.503,27; Farmacêutico – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 4.769,06;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 4.769,06; Farmacêutico Bioquímico – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 4.769,06;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 4.769,06; Fisioterapeuta – 2 vagas – carga horária de 30h – salário de R$ 4.769,06;

– 2 vagas – carga horária de 30h – salário de R$ 4.769,06; Médico Clínico Geral – 2 vagas – carga horária de 20h – salário de R$ 9.538,13;

– 2 vagas – carga horária de 20h – salário de R$ 9.538,13; Médico Especialista (Família e Comunidade) – 2 vagas – carga horária de 20h – salário de R$ 9.538,13;

– 2 vagas – carga horária de 20h – salário de R$ 9.538,13; Médico Especialista (Ginecologia e Obstetrícia) – 1 vaga – carga horária de 20h – salário de R$ 9.538,13;

– 1 vaga – carga horária de 20h – salário de R$ 9.538,13; Médico Especialista (Pediatra) – 1 vaga – carga horária de 20h – salário de R$ 9.538,13;

– 1 vaga – carga horária de 20h – salário de R$ 9.538,13; Médico ESF (Emprego Público) – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 23.683,33;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 23.683,33; Médico Veterinário – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.503,27;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.503,27; Nutricionista – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 4.769,06;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 4.769,06; Porteiro – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 1.432,90;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 1.432,90; Professor de Educação Física – 4 vagas – carga horária de 20h – salário de R$ 2.312,41;

– 4 vagas – carga horária de 20h – salário de R$ 2.312,41; Professor MLPA – 30 vagas – carga horária de 20h – salário de R$ 2.312,41;

– 30 vagas – carga horária de 20h – salário de R$ 2.312,41; Psicólogo – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 4.769,06;

– 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 4.769,06; Técnico em Enfermagem – 5 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 3.478,62;

– 5 vagas – carga horária de 40h – salário de R$ 3.478,62; Terapeuta Ocupacional – 1 vaga – carga horária de 30h – salário de R$ 4.769,06;

– 1 vaga – carga horária de 30h – salário de R$ 4.769,06; Turismólogo – 1 vaga – carga horária de 40h – salário de R$ 6.503,27.