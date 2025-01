Ultrapassagem mal sucedida resulta em morte trágica em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente de trânsito chocou os moradores do bairro Fazendinha, em Curitiba, na tarde desta quinta-feira (02). Na Rua Algacyi Munhoz Maeder, uma ultrapassagem mal sucedida resultou na morte de um motociclista de 38 anos e deixou uma criança de 12 anos em estado grave.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista tentava ultrapassar um caminhão quando se deparou com um Corsa na direção contrária. O piloto perdeu o controle da moto, caiu na pista e foi atropelado pelo carro .

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

“Um motociclista foi tentar realizar uma ultrapassagem de um veículo. Então ele acabou perdendo o equilíbrio e caindo ao solo”, explicou o tenente. Um Corsa, que vinha na contramão, acabou passando pela cabeça dele. O motociclista acabou entrando em óbito no local.

A criança que estava na garupa da moto foi socorrida em estado grave e encaminhada a um hospital da capital paranaense. Não há informações se ela usava capacete no momento do acidente.

A motorista do Corsa, em depoimento às autoridades, afirmou que ambos os veículos trafegavam em baixa velocidade quando o incidente ocorreu. O limite de velocidade da via é de 40 km/h. “A motorista do veículo que atropelou o motociclista disse que ambos os veículos estavam devagar. Não temos a informação de que a criança usava capacete”, acrescentou o Tenente Gimenes.