Fotos espetaculares de Curitiba de tirar o fôlego: Galeria da Tribuna

O Dia do Fotógrafo é comemorado nesta quarta-feira, 08 de janeiro, em todo o país. A data foi escolhida para marcar a chegada do primeiro daguerreótipo no Brasil – a primeira máquina fotográfica criada, no ano de 1840. Desde então, a profissão tem sido crucial para a produção do jornalismo no país.

Em homenagem ao fotógrafo parceiro Átila Alberti, a equipe de jornalismo Tribuna do Paraná apresenta a seguir uma seleção de imagens de tirar o fôlego realizadas pelo fotojornalista. Cenas do cotidiano de Curitiba, região metropolitana e até Litoral que contam histórias por si só. Confira a seguir:

Durante os 68 anos da Tribuna do Paraná, diferentes fotógrafos deixaram sua marca e produziram fotografias de Curitiba que marcaram a história. Com olhar atento ao enquadramento e os dedos prontos para o disparo da câmera, os fotógrafos registraram momentos únicos que ficaram para a posteridade.

Desde a imagem impactante estampada nas capas do impresso, a fotografia que ilustra as nossas manchetes no portal de notícias. Hoje as imagens também hipnotizam nas redes sociais e contam histórias com mais detalhes que as próprias palavras.

A equipe de jornalismo da Tribuna parabeniza e agradece o trabalho de todos os fotógrafos que passaram pelo veículo e ajudaram a contar histórias. Nosso singelo obrigado!