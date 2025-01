Paranaguá debaixo d´água após temporal com mais de 100 mm de chuva

Com acumulado de chuva de 104 milímetros até a madrugada de quinta-feira (09) a cidade de Paranaguá, no Litoral do Paraná, amanheceu com ruas alagadas e muitas casas debaixo d´água. O bairro Costeira está entre os mais afetados, e segundo a prefeitura, a culpa é da empresa responsável que instalou um equipamento em praça pública.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu 11 solicitações de atendimento em Paranaguá devido às chuvas, mas apenas quatro foram efetivamente atendidas até o início da manhã.

Entre os atendimentos, os militares retiraram crianças de casas atingidas pelas águas. Além da Costeira, bairros como Emboguacu, Santos Dumont, Vila Horizonte e Serraria Rocha foram atingidos.

Prefeito culpa empresa pelo B.O. na cidade

O prefeito Adriano Ramos (REP) foi parar a rua na madrugada e culpou a empresa Paranaguá Saneamento por problemas no escoamento da água.

“Uma comunidade inteira sofre com alagamentos causados, em parte, por um equipamento instalado pela Paranaguá Saneamento em uma praça pública. Essa situação é inadmissível. Não podemos aceitar que decisões mal planejadas continuem trazendo transtornos à população. Estamos aqui para exigir soluções imediatas, responsabilidade e respeito por parte da empresa. Paranaguá merece ações que priorizem o bem-estar de sua gente, não justificativas que deixam nossos bairros debaixo d’água. Isso vai mudar e nós estamos trabalhando para isso.”, escreveu o prefeito nas redes sociais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma pessoa está desabrigada após a forte chuva.

A reportagem da Tribuna do Paraná está tentando contato com a empresa Paranaguá Saneamento para esclarecer o que foi feito na cidade e que teria provocado o alagamento.