Hamburgueria no Largo da Ordem celebra faturamento milionário em 2024

Tudo começou com um sonho audacioso e muita determinação. Mustafa e Rhaman Hamdar tinham apenas 19 e 23 anos quando decidiram unir forças para criar um negócio próprio. Sem contar nada à família, venderam carros, bens pessoais e até recorreram a empréstimos para transformar suas ideias em realidade. Assim, em 2016, nasceu o Garden HamBargueria. Hoje, com quase uma década de história, o bar celebra um marco impressionante: mais de R$ 4,5 milhões faturados em 2024.

O segredo? Qualidade, inovação e preço justo. O cardápio do Garden é um convite ao paladar, com opções que agradam a todos. Desde o clássico Garden Burger – hambúrguer de costela, queijo cheddar, alface americana, tomate e cebola roxa, servido no exclusivo pão revieira, por apenas R$ 14,90 – até o inusitado Pulled Croissant – costela Angus desfiada, cheddar cremoso, requeijão, maionese de páprica e cheiro-verde, montado em um croissant crocante, por R$ 37,90. Além disso, a casa é conhecida por seus chopes artesanais com preços competitivos, uma variedade de cervejas especiais e drinks exclusivos e premiados.

“Acreditamos que nosso diferencial está na busca constante por novidades e tendências de mercado. Temos hoje 24 opções de sanduíches para todos os bolsos, clássicos de boteco, sobremesas e drinks autorais premiados. E isso só é possível porque trabalhamos com parceiros de renome, como Aperol Spritz, Heineken, Bem Brasil e Grupo Bimbo, garantindo os melhores produtos para nossos clientes”, explica Mustafa Hamdar, um dos fundadores.

Refúgio no coração de Curitiba

Mais do que um bar, o Garden HamBargueria é um verdadeiro oásis em meio ao agito da cidade. Localizado no tradicional Largo da Ordem, o espaço conta com um jardim externo de 333m², perfeito para quem busca um ambiente descontraído e acolhedor. Seja para um encontro romântico ou um happy hour com amigos, o Garden combina gastronomia de alta qualidade com um cenário encantador que os clientes amam.

O sucesso do Garden HamBargueria é prova de que dedicação, inovação e atenção aos detalhes podem transformar um ideia em um grande negócio. A marca é, hoje, um símbolo de criatividade e empreendedorismo em Curitiba, conquistando não só o público local, mas também um espaço de destaque no setor gastronômico.

Serviço

Garden São Francisco

Opções de serviço: Refeição no local, para viagem e entrega sem contato.

Endereço: Av. Jaime Reis, 22 – São Francisco.

Informações e reservas: +55 (41) 3121-2730

Horário de funcionamento: de segunda a quinta-feira das 17h à 00h, sextas-feiras das 17h às 01h, sábados das 12h à 01h e domingos das 11h às 00h.

Estacionamento: não tem.

Formas de pagamento: dinheiro, cartões crédito e débito.