Cookie de pistache vira o sabor queridinho de rede de biscoitos

O pistache – especiaria natural da região do Oriente Médio, conhecida como uma das oito mais caras do mundo – definitivamente caiu no gosto dos brasileiros. De cor levemente amarronzada e sabor docemente amendoado, o pistache virou protagonista na gastronomia, da entrada à sobremesa.

Croissants, bolinhos, éclairs, sorvetes, tortas, bolos e até panetones ganharam o ingrediente. Os cookies, claro, não ficaram de fora. Na The Cookiery – rede de cookies – o sabor se tornou campeão de pedidos desde que passou a integrar o cardápio das unidades da marca.

De acordo com Felipe Vieira, CEO da The Cookiery, o cookie no sabor Pistache está disponível na versão Stuffed, que tem cerca de 90g (R$ 13,95). “A melhor definição para essa opção encontrada no nosso cardápio é ‘uma verdadeira explosão de sabor’ e, claro, de autenticidade”, brinca o executivo. O cookie é feito com massa de pistache, recheado com brigadeiro de pistache e finalizado com uma camada suave de mousse de pistache, salpicado com pedacinhos da especiaria.“O resultado é incrível! É praticamente impossível encontrar alguém que tenha provado esse cookie e não tenha repetido a pedida”, conta Vieira.

Para deixar a experiência ainda mais saborosa ecompleta, a The Coookiery oferece opções de cafés, cappuccinos, IcedCoffee e Milk Shakes. Os cookies variam de R$ 7,95 a R$ 13,95.

Serviço

The Cookiery Curitiba I

Endereço: Rua Doutor Pedrosa, 47 – Centro

Curitiba (PR)

The Cookiery Curitiba II

Endereço: Rua Senador Alencar Guimarães, 47 – Centro (próximo à Praça Osório)

Curitiba (PR)

The Cookiery Araucária

Endereço: Rua Doutor Claudino dos Santos, 63 – Centro

Araucária (PR)

