Conservatório de MPB de Curitiba abre inscrições para cursos a partir de R$ 50

O Conservatório de MPB da Fundação Cultural de Curitiba está com inscrições abertas para os cursos regulares do segundo semestre. São cerca de 600 vagas distribuídas em 24 cursos que abrangem instrumentos, canto, disciplinas teóricas, práticas de conjunto e aulas específicas para crianças.

As inscrições vão até 18 de julho NESTE LINK. As aulas são ministradas em grupos, criando um ambiente colaborativo de aprendizado.

Com sua reputação sólida e preços acessíveis, o Conservatório se consolida como uma instituição de ensino musical que oferece uma excelente oportunidade para aspirantes a músicos desenvolverem seu talento e paixão pela música.

Os cursos

O Conservatório de MPB de Curitiba oferece uma ampla variedade de cursos, como acordeom, baixo elétrico, bandolim, bateria, canto popular, cavaquinho, clarinete, flauta doce, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, violão, violão de sete cordas e viola caipira. Além disso, são ofertadas disciplinas teóricas, como composição e arranjo instrumental, harmonia funcional e LEM (linguagem e estruturação musical), e práticas de conjunto de choro, MPB, música caipira e samba.

Mari Lopes, coordenadora pedagógica do Conservatório, destaca a importância das aulas em grupo. “A interatividade acaba revelando novas formações musicais, que podem evoluir para novos grupos. Nossos alunos têm a oportunidade de fazer uma troca que seria difícil de outra forma”, fala.

A cada semestre, aproximadamente mil alunos passam pelas salas do Conservatório de MPB de Curitiba. Esse encontro de estudantes acaba sendo multidisciplinar, permitindo colaborações entre diferentes cursos. Por exemplo, quando um determinado curso precisa se apresentar, o professor de percussão pode emprestar um aluno talentoso para enriquecer a performance. Dessa forma, os alunos vão se conhecendo e, se houver afinidade, passam a tocar juntos.

Como se inscrever

Para se inscrever como aluno novo, basta acessar o site oficial do Conservatório e preencher a ficha para os cursos de interesse. Os candidatos podem se inscrever em quantos cursos desejarem, com exceção daqueles que possuem mais de um professor, nos quais será necessário optar por apenas um.

Após a inscrição, os candidatos aguardarão o agendamento da entrevista ou do teste para avaliar seu nível musical. Os nomes dos selecionados nas duas fases serão divulgados no próprio site do Conservatório.

Uma característica do Conservatório de MPB de Curitiba é a oferta de cursos gratuitos. Alunos matriculados em algum curso de instrumento ou canto têm a oportunidade de cursar gratuitamente uma disciplina teórica e/ou uma prática de conjunto.

Para aproveitar esse benefício, eles devem se inscrever nos cursos de seu interesse dentro do mesmo período das inscrições para alunos novos, passando pelas duas fases de inscrição e matrícula. Se aprovados, já terão direito à gratuidade.

O Conservatório de MPB de Curitiba

O Conservatório de MPB de Curitiba é um espaço mantido pela Fundação Cultural que promove a formação musical de qualidade para alunos de todas as idades e níveis de habilidade com uma equipe de professores experientes e uma estrutura moderna.

Lá também tem opções específicas para crianças de 7 a 12 anos, como bateria, flauta doce, violão e piano.

Valores

Os valores dos cursos de instrumentos ou canto em grupo são de cinco parcelas de R$ 150. Já o curso de clarinete, que é ministrado em dupla, tem o valor de cinco parcelas de R$ 200. As disciplinas teóricas e práticas de conjunto têm o valor de cinco parcelas de R$ 50 ou são gratuitas para os alunos matriculados em algum curso de instrumento ou canto.

Não há taxa para o teste de nivelamento/entrevista na segunda fase das inscrições.

Serviço

Conservatório abre vagas para novos alunos

Endereço: Rua Mateus Leme, 66, em São Francisco

Inscrições até 18 de julho pelo site: conservatoriodempb.com.br

Para obter mais informações, entre em contato pelo e-mail secretaria.cmpb@icac.org.br ou pelo telefone (41) 3321-3315.

Informações pedagógicas podem ser obtidas pelo e-mail marielopes@curitiba.pr.gov.br ou pelo telefone (41) 3321-3318.

