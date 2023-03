Cinema de graça nas praças de Curitiba! Veja a programação nos bairros

Cinema de graça, nas praças de Curitiba! A atração que faz parte das comemorações do aniversário de 330 anos de Curitiba vai trazer entretenimento para moradores de bairros de cinco regionais da capital: Cidade Industrial de Curitiba (CIC), Tatuquara, Sítio Cercado, Cajuru e Boqueirão. A iniciativa é uma parceria entre o Governo do Estado do Paraná e a Fundação Cultural de Curitiba.

Os filmes serão exibidos entre esta segunda (6) e a próxima sexta-feira (10), na lateral da carreta de um caminhão, em sessões ao ar livre nas principais praças destas regiões. As sessões contarão com 400 cadeiras e acessibilidade, com as primeiras fileiras reservadas para pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

Dois filmes por dia

Em cada praça, serão exibidas duas animações por noite: ‘O Poderoso Chefinho 2 – Negócios de Família’ (19h) e ‘Os Croods 2 – Uma Nova Era’ (21h). As exibições têm classificação livre e acontecem de segunda-feira à sexta-feira.

Os filmes exibidos pelo projeto Cinema na Praça são concedidos pela Motion Pictures Association of America, associação que representa os principais estúdios de Hollywood. Projeto do governo do Paraná, o Cinema na Praça leva o cinema para espectadores de municípios do interior do Paraná que não possuem salas de exibição.

Filmes pra curtir em família

A sequência de ‘Poderoso Chefinho’ acompanha Tim e Ted, agora adultos e com realidades diferentes. Porém, ao descobrir que a filha caçula de Tim também é agente da Babycorp, os irmão se juntam novamente para lidar com a situação.

Já ‘Croods 2 – Uma Nova Era’ mostra a família Crood em busca de um lar seguro. Apesar de encontrar um paraíso que atende suas necessidades, a família agora tem que lidar com novos e mais evoluídos vizinhos.

Programação do Cinema na Praça

Em cada praça , serão exibidos dois filmes por noite:

‘O Poderoso Chefinho 2’ – Negócios de Família, às 19h

‘Os Croods 2 – Uma Nova Era’, às 21h

CIC – Segunda-feira (6)

Rua Ney Pacheco, 465 – Praça Central Vila Verde

Tatuquara – Terça-feira (7)

Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Em frente à Rua da Cidadania do Tatuquara

Sítio Cercado – Quarta-feira (8)

Rua Maestro João Kozak – Esquina com o Acesso 01, Praça Iguaçu III

Cajuru – Quinta-feira (9)

Avenida Maurício Fruet, 2.150 – Rua da Cidadania do Cajuru

Boqueirão – Sexta-feira (10)

Rua Maria Marques de Camargo, 119 – Vila Pantanal – Alto Boqueirão

Veja que incrível