Sucesso de público há quase nove anos, um dos shows de humor mais longevos de Curitiba vai trocar de “casa”. Os comediantes Emerson Ceará e Eduardo Jericó fazem nesta segunda-feira a última apresentação no palco do Armazém do Alemão, localizado no Boqueirão. A partir da próxima segunda-feira, dia 5 de agosto, os dois estreiam no palco recém montado no Restaurante Nordestei.

“Hoje encerramos um ciclo de nove anos, muito felizes porque foi no Armazém que tudo aconteceu para mim e para o Emerson. Foi um casamento que deu muito certo, uma dobradinha que mudou nossas vidas, desde o Curitiba Comedy Club. Agora vamos jogar ‘em casa’ com novos objetivos e novos desafios”, explicou Jericó à Tribuna. O Restaurante Nordestei foi aberto por Emerson Ceará em 2023.

A Tribuna do Paraná contou um pouco da historia da noite de sucesso de comédia no Alemão em matéria publicada no final de 2022. Também contamos a história de Eduardo Jericó, de ator da globo a sucesso no standup.

+ Leia mais: Curitiba pode ter ‘Times Square’ com telões e muitas luzes em rua importante do Centro

A casa é nova, mas o compromisso é o mesmo, inclusive no dia da semana escolhido para o novo show. “Mesmo dia (segundas-feiras) e mesmo horário, às 20h30. Estamos muito felizes. O Ceará me deixou livre para criar o cenário da nossa nova casa e busquei ser o mais tradicional possível assim. Demos uma sofisticada, é claro, mas mantendo a raiz nordestina, com uma parada de taipa muito fofa”, contou.

A Tribuna “participa” do vídeo de anuncio do novo palco. Dá uma olhada abaixo!

Agora os vídeos de ambos, que costumem viralizar nas redes sociais, terão a nova identidade. “Agora começamos a escrever uma nova história no Nordestei. Eu e o Ceará estamos empolgados e não vemos a hora de começar a gravar os vídeos e subir com a parede do Nordestei. Convido a todo mundo a acompanhar as novas noites de comédia de Curitiba”, completou Jericó.

Hard Rock Cafe anuncia unidade inédita dentro da água, perto de Curitiba

O Restaurante Nordestei fica na Avenida Comendador Franco (antiga Avenida das Torres), 2813, bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Os ingressos para a noite de estreia podem ser adquiridos neste link ao preço de R$ 45.

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem