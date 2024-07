Hard Rock Cafe anuncia unidade inédita dentro da água, perto de Curitiba

O Hard Rock Cafe escolheu a cidade de Itapema, no litoral de Santa Catarina, para a nova unidade. O sétimo restaurante da franquia confirmado no Brasil ficará localizado no Píer Oporto, e será o único Hard Rock Cafe do mundo a ficar dentro da água, com vista 360º para o mar.

Nos últimos anos, o município de Itapema ganhou os holofotes de todo o país, devido especialmente pela potência do mercado imobiliário que, desde janeiro de 2023, aparece como o segundo mais valorizado do Brasil, segundo o Índice FipeZap. Com isso, a cidade atrai cada vez mais investimentos nacionais e agora, internacionais.

As empresas investidoras que viabilizaram a construção do Píer, MayBelly Incorporadora, R7 Participações, Pantanal Negócios Imobiliários uniram-se ao grande empresário do entretenimento paulista Marcelo Tobias, e garantiram a ida do Hard Rock Cafe para Itapema. Segundo o grupo, a unidade terá 1.200 m², e ficará localizada em um dos pontos mais deslumbrantes do Píer, proporcionando uma experiência única para os clientes apaixonados pela marca.

“Escolhemos Itapema por se tratar de uma cidade próspera e em franco crescimento, assim como toda região. O Píer Oporto nos encantou por ser um empreendimento único, arrojado, grandioso e diferenciado que, com certeza, será um ícone em todo Brasil. Além disso, estar ao lado de parceiros sólidos, empreendedores que acreditam na nossa marca é um grande passo para o sucesso. Estamos muito felizes e orgulhosos da nossa escolha”, comemora Alex Pongor, diretor geral do Hard Rock Cafe Brasil.

Hard Rock Cafe

O Hard Rock Cafe é um dos restaurantes mais conhecidos do planeta. A primeira loja foi inaugurada em Londres, no ano de 1971, pelos jovens americanos Isaac Tigrett e Peter Morton que decidiram reunir rock’n roll e gastronomia típica dos Estados Unidos, especialmente os hambúrgueres. Não demorou muito para o café virar sucesso e expandir para outros segmentos.

Em 2007, a marca foi comprada pela Tribo Seminole da Flórida. Atualmente, a Hard Rock International está em 75 países, incluindo mais de 180 cafés, 27 hotéis e 11 cassinos, consolidando-se como uma das empresas mais reconhecidas globalmente.

Além disso, o Hard Rock possui a maior e mais valiosa coleção de memorabília musical autêntica do mundo, com mais de 87.000 peças exibidas nas centenas de unidades. E tudo começou com uma guitarra de Eric Clapton, que se tornou o grande símbolo da marca.

No Brasil, apenas sete lugares foram escolhidos para receber o restaurante. Em território catarinense, além do anúncio em Itapema, a marca está também na capital Florianópolis. Com a chegada de uma nova unidade, Santa Catarina se iguala ao Rio Grande do Sul, os únicos estados brasileiros com mais de uma loja do Hard Rock Cafe.

O Píer

Com uma área total de 18.274,29 m², o Píer Oporto será o único na América Latina com estacionamento abaixo da plataforma principal. O local terá 226 vagas para veículos, capacidade para 50 vagas molhadas, área comercial incluindo lojas, restaurantes e oito quiosques, além de rooftop para a realização de eventos, roda gigante, espaços de convivência e academia com vista para o mar.

A obra do Píer começou em dezembro de 2023 após as empresas MayBelly Incorporadora, R7 Participações, Pantanal Negócios Imobiliários e RGS Engenharia assumirem a responsabilidade financeira e executiva, custeando a realização do projeto. Em 22 de maio, foi finalizada a cravação das estacas pranchas, uma das etapas mais complexas da obra do Píer Oporto. A partir de então, a construção passou para a fase de fundações.

O Píer de Itapema passou a se chamar Oporto em alusão ao maior empreendimento do litoral norte de Santa Catarina, da Maybelly Incorporadora, que leva o mesmo nome. A expectativa é que o local torne-se o novo polo de comércio e uma das principais atrações turísticas da região. Perspectiva que se fortalece com a chegada de um dos restaurantes mais importantes do mundo.

“Assim como o Píer, que assumimos por entender ser uma obra de suma importância ambiental e turística, o grupo societário buscou trazer ainda mais investimentos para Itapema. Viabilizar a vinda do Hard Rock para a nossa região é uma grande conquista porque, além de ser uma marca global, é uma opção de lazer e turismo completamente diferenciada”, ressalta o sócio-proprietário da MayBelly, Maycol Marini.

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem