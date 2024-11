Cartão postal de Curitiba, Parque Tanguá ganha árvores girantes para o Natal 2024

Um dos cartões-postais de Curitiba, o Parque Tanguá, no Taboão, começou a receber duas grandes árvores de Natal que vão iluminar o ponto turístico durante a festividade de fim de ano. A montagem das estruturas começou na tarde de quinta-feira (14).

Com 20 metros de altura, as árvores fazem parte das atrações do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024, que tem abertura oficial na próxima sexta-feira (22). As festividades natalinas deste ano serão repletas de luzes, cenários, experiências, música e dança. Ao todo, serão 180 apresentações pela cidade.

As duas árvores ficam nas laterais do espelho d’água. A montagem foi acompanhada por professores da Escola Municipal Alexandre Pfeiffer, de São Bento do Sul (SC), com os estudantes da turma do 5º ano. “Com as árvores, o parque que já está lindo vai ganhar mais luz”, disse a professora Rejane da Costa, de 39 anos.

Confira as fotos do processo de montagem das árvores natalinas no Parque Tanguá:

Foto: José Fernando Ogura/SMCS

Parque Tanguá está na rota dos espetáculos do Natal de Curitiba

As árvores vão decorar a ‘Noite do Coração’, quando o Parque Tanguá será palco de 40 artistas celebrando o Natal, de 18 a 23 de dezembro, às 19h30. Na celebração, as crianças vão ganhar “corações iluminados”, patrocinados pelo Minipreço.

O parque também vai ter uma nova atração permanente: uma escultura do Pégasus, o cavalo alado. A decoração produzida pelo atelier do Memorial Paranista ficará na parte central da cabeceira do espelho d ‘água.