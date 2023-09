O vocalista da banda Iron Maiden, Bruce Dickinson, vai estar em Curitiba para um apresentação única no dia 24 de abril de 2024. A apresentação vai ocorrer na Live Curitiba. Os ingressos para o show começaram a serem vendidos para o público em geral na segunda-feira (25).

Bruce Dickinson está em turnê “The Mandrake Project World Tour”, e no Brasil, vai estar em outras seis cidades – Porto Alegre, Brasília,Belo Horizonte, Rio de Janeiro,Ribeirão Preto e São Paulo.

Os ingressos custam a partir de R$ 300 a meia entrada, válida para estudantes, jovens de baixa renda, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de câncer e pessoas com deficiência (PCD).

O ingresso solidário oferece o desconto mediante uma doação de 1 kg de alimento não perecível, menos sal, entregue na entrada do show.

Segundo a produtora do show, as vendas serão liberadas na segunda-feira (25), a partir das 11h, via internet para o público geral. No domingo (24) haverá uma pré-venda para membros do Iron Maiden Fan Club.

Além disso, vai ser possível comprar o ingresso na bilheteria física, no quiosque “Uhuu” do Shopping Crystal, no Piso L2, localizado na Rua Comendador Araújo, 731. O horário de venda física é das 14h às 17h e das 17h15 às 20h.

