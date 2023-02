Curitiba terá eventos gratuitos de pré-carnaval neste fim de semana. As administrações regionais Matriz, Pinheirinho, Tatuquara e Bairro Novo terão apresentações do tradicional Corso de Carnaval, além do bloco Garibaldis e Sacis e de integrantes da Escola de Samba Mocidade Azul.

O esquenta do carnaval começa no sábado (11) pela Regional Pinheirinho. A partir das 15h, ao lado do Mercado Municipal do Capão Raso, haverá apresentação da Escola de Samba Mocidade Azul, com evolução dos integrantes da bateria e passistas.

LEIA TAMBÉM:

>> Com ingressos a R$ 50, Djonga e MV Bill se apresentam em Curitiba

>> 18º Festival Pão com Bolinho vem aí! Ele vai fazer parte do Festival de Curitiba

Também no sábado, na Praça da Espanha (Regional Matriz), acontece o Corso de Carnaval, tradicional desfile de carros antigos e fora de série enfeitados, que percorrem as ruas centrais. O evento é promovido pelo Elas Clube e terá animação da banda Lira Curitibana.

No domingo (12) será a vez do Bairro Novo e Tatuquara caírem no samba. A festa será na Rua São José dos Pinhais, 1.176, no Sítio Cercado, a partir das 15h, com animação do bloco Garibaldis e Sacis.

Com 23 anos de existência, o bloco é referência na comemoração do carnaval de rua em Curitiba e a cada ano amplia a multidão de foliões.

Na Regional Tatuquara, o evento de pré-carnaval será na Praça Monteiro Lobato. O Festival de Cultura e Lazer será realizado das 12h às 18h e terá apresentação de integrantes da Escola de Samba Mocidade Azul e de capoeira, pintura de rosto e serviços ao cidadão.

Aulas de samba

Além dessas ações e do desfile das escolas de samba, Curitiba também terá outros eventos de carnaval nos bairros promovidos pela Prefeitura, através da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

De 15 a 17 de fevereiro, as administrações regionais vão receber as Aulas de Samba, um espetáculo teatral, encenado por atores e músicos do Conservatório de MPB, que mostra às crianças, com muita música e informação, como o samba teve origem e os diversos tipos de samba existentes, além dos principais compositores.

Figuram na apresentação grandes nomes brasileiros como Mestre Donga, João da Baiana, Sinhô, Noel Rosa, Paulinho da Viola, Cartola e Adoniran Barbosa, além de Palminor Rodrigues Ferreira, o Lápis, curitibano de renome nacional.

As datas e horários das apresentações serão divulgadas posteriormente.

A programação do Carnaval de Curitiba faz parte das comemorações pelos 330 anos da cidade, celebrados em março.

Serviço: Eventos de pré-Carnaval nas regionais

Sábado (11/2)



Matriz

Desfile do Corso

Sábado (11/2)

15h30 (largada) – Praça da Espanha

R. Cel. Dulcídio – Bigorrilho

Pinheirinho

Apresentações do Bloco Garibaldis e Sacis e da Escola de Samba Mocidade Azul

Hora e local: a partir das 15h – ao lado do Mercado Municipal do Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51)

Domingo (12/2)



Bairro Novo

Apresentação do Bloco Garibaldis e Sacis

Hora e local: a partir das 15h – Rua São José dos Pinhais, 1.176, Sítio Cercado

Tatuquara

Festival de Cultural e Lazer

Apresentação da Escola de Samba Mocidade Azul

Hora e local: 12h às 18h – Praça Monteiro Lobato

Veja que incrível