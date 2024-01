Bloco Garibaldis e Sacis comemora 25 anos com festa no próximo domingo

Em ritmo de comemoração dos seus 25 anos de história, o Bloco Garibaldis e Sacis dá o pontapé inicial no Pré-Carnaval de Curitiba, no próximo domingo (14) com concentração na Boca Maldita.

Neste ano, em que o bloco completa 25 anos, o homenageado do Bloco será um dos seus fundadores, o multiartista Itaercio Rocha, que atualmente vive no Maranhão e participará do Pré Carnaval em Curitiba.

A programação do histórico Garibaldis e Sacis, em 2024, será a maior da sua história já que comemora os seus 25 anos. Além das já tradicionais saídas no centro da cidade e nos bairros, neste ano o Bloco também fará um evento especial de comemoração à noite, no Largo da Ordem, percorrendo o roteiro que o originou. E, outra novidade é que haverá uma participação especial no Carnaval de Curitiba.

Fantasias Tradicionais

Historicamente cada saída do Bloco Garibaldis e Sacis tem um tema. E, no domingo, 14, o Bloco começa com as “Fantasias Tradicionais.”

Ou seja, a ideia é se vestir das fantasias tradicionais dos bailes de carnaval, como Pierrô, Marinheiro, Colombina, Pirata ou como a imaginação dos foliões quiser.

A coordenação do Bloco faz apenas um lembrete aos foliões: que será repudiado todo e qualquer traje que venha reforçar estereótipos que sejam hostis com identidade de gênero, raças e etnias.

A concentração será a partir das 14h na Boca Maldita em direção ao Paço da Liberdade.

Festa de Gala

Já na próxima terça feira, 16, para comemorar mais um ano de existência do Bloco, será realizada a “Festa de Gala”, às 19h, no Largo da Ordem, local onde o bloco se originou há 25 anos.

Aos domingos, o Bloco sairá no centro da cidade como em todos os anos sempre acontece. Outras saídas ocorrerão em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba para levar a alegria dos Garibaldis e Sacis para os bairros da cidade. Além do Bairro Novo, o Bloco irá até o Tatuquara.

Segundo a presidente da Associação dos Garibaldis e Sacis, Anaterra Viana, há uma importante parceria com a Prefeitura para que os foliões possam se divertir com segurança.

“Neste ano, os blocos de Pré Carnaval ampliaram o diálogo com a Fundação Cultural de Curitiba, o que resultou em uma estrutura que desejamos que garanta diversão sem preocupação,” diz.

Itaercio Rocha

As saídas do Garibaldis e Sacis, em 2024, tem como homenageado Itaercio Rocha, um dos fundadores do Bloco. Itaercio Rocha veio do Maranhão e aqui, junto a outros amigos e artistas, criou o primeiro bloco pré carnavalesco de Curitiba.

Atualmente, ele vive em sua Terra Natal, mas fará participações especiais no pré carnaval deste ano.

Homenagem no Carnaval

E, no carnaval de Curitiba, os integrantes do Bloco Garibaldis e Sacis sairão como bloco na Avenida Marechal Deodoro, local escolhido pela Prefeitura para os desfiles das escolas. Mas, também serão homenageados pela Escola de Samba Mocidade Azul e será uma das alas da escola.

Serviço

Pré-Carnaval

Garibaldis e Sacis – Fantasias Tradicionais

Dia 14 de janeiro – domingo

14h na Boca Maldita em direção ao Paço da Liberdade

