Banda precursora do brutal death metal, Krisiun faz show em Curitiba

A banda Krisiun, ícone e precursora do brutal death metal mundial, fará um show único no CWB Hall no sábado, 16 de dezembro. Com 33 anos de estrada, a banda gaúcha tem grande reconhecimento internacional e é formada pelos irmãos Alex Camargo (baixo e vocal), Max Kolesne (bateria) e Moyses Kolesne (guitarra). Em Curitiba, eles terão a companhia das bandas Atrocitus, Noctus Arcanus e Royal Rage.

Com 12 álbuns de estúdio e extensas turnês na Europa, Estados Unidos e Ásia, a Krisiun foi listada em entre as 10 melhores bandas da América Latina, segundo a revista norte-americana Loudwire. O nome da banda é baseado no nome de uma cratera da Lua, a “Mare Crisium”, cujo significado é mar de crises.

Os ingressos para o show de Curitiba já estão no segundo lote e estão à venda pela plataforma Bilheto, a partir de R$ 70 a meia-entrada no setor pista, mais taxas. O evento conta com o sistema Meia Entrada Para Todos, benefício oferecido em alguns shows da casa. Nos pontos físicos, é possível comprar o ingresso sem taxas, os endereços estão no site de vendas.

Sobre o CWB Hall

O CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, o CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Serviço

Krisiun no CWB Hall

16 de dezembro de 2023

Ingressos: https://bilheto.com.br/comprar/1880/krisiun

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 4142 – Curitiba – PR

Abertura das Portas: 20h00

Classificação: +18

